No solo AMLO, también la oposición ‘la cajetea’ y gacho

Por supuesto, la felicidad es importante

Ayer, 20 de marzo, fue el día internacional de la felicidad, y aunque de acuerdo a nuestro presidente en el país todo el mundo está “feliz, feliz, feliz”, los conteos de felicidad demuestran que sufrimos un —ni tan feliz— descalabro de 23 lugares en el Índice Mundial de la Felicidad. Caímos del lugar 23 al 46 en un año. Ya ni en eso tiene razón López Obrador...

Por supuesto que la felicidad es importante, si bien es una de las variables más subjetivas de medir. Hay, sin embargo, sonrisas que no mienten y razones detrás de esto y que impactan para que las personas puedan ser más o menos felices por periodos de tiempo considerables.

¿Cómo podemos dilucidar la antes mencionada caída? La pandemia, la economía, el gobierno —que muchos llamamos desgobierno— y también, sí, debido a la oposición.

Samuel García falsea la realidad

Porque si nos quejamos del gobierno, la oposición no ‘canta malas rancheras’. No sabe encontrar su lugar; vamos no ofrece opciones viables ni campañas convincentes.

Lo cual nos retorna a aquello de la felicidad. Hay candidatos que falsean la realidad como Samuel García, abanderado por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. Aparenta estar “feliz, feliz, feliz” porque, según él, va a la cabeza de la contienda, lo cual obviamente no es cierto. Y no lo digo yo. Lo dicen las encuestas más serias que miden la intención del voto en la entidad.

Por lo visto él, igual que López Obrador, tiene otros datos…

#SonoraVsMorena. Contrincantes: así no

Pero al hablar de los yerros de la oposición también me refiero a lo que sucedió el viernes en Twitter. A través de una burda maniobra se generó de forma artificial el TT #SonoraVsMorena, pensando en pegarle a Alfonso Durazo, candidato por Morena a la gubernatura de ese estado de la República y quien va a la delantera en la intención del voto por amplio margen.

Una campaña tan burda, gris y alejada de la realidad, que ni siquiera fue lanzada contra el nombre del candidato. Llena de cuentas vacías, en su gran mayoría bots, sin tuits, ni seguidores. Hoy en día podemos darnos cuenta cuando una campaña en Twitter es orquestada. Máxime cuando las cuentas están vacías, se dan retuits pero no acompañados de algún tipo de comentarios y muchas.

Y la razón de ser de esta campaña es una: Durazo, de acuerdo a diferentes encuestas, en lugar de perder puntos, los ha ido ganando a medida que avanza el periodo de campañas. Hoy, él representa incluso una mejor marca que el partido que lo respalda.

Sin lugar a dudas, esto es parte de lo que NO debe hacer la oposición. Ya sabemos que este tipo de artilugios en el pajarito azul han sido ampliamente alimentadas y utilizadas por la 4T. Pero que hoy la oposición haga lo mismo, solo muestra desesperación y, francamente, a la población le causa enojo ver ese tipo de estrategias.

Por supuesto que las redes sociales son hoy herramienta indispensable para comunicarse con la población, para que podamos opinar y también podamos convencer y escuchar las mejores propuestas. Pero cuando solamente se trata de inflar un trending topic sin generar una comunicación enriquecida al respecto, no genera efecto alguno en las preferencias de los electores.

En este caso, si se quiere demostrar la valía del candidato que hoy va en segundo sitio en la contienda por la gubernatura de Sonora (me refiero a Ernesto ‘El Borrego’ Gándara, candidato por el PRI-PAN-PRD), se deben mostrar sus logros, compartir sus propuestas (¿son buenas, interesan?).

La oposición se equivoca

Queremos leer y escuchar la estrategia constructiva de los candidatos, no solo la defenestración del contrario. Para eso, todos los días ya tenemos en la mañanera a quien, por ocultar su nulidad, solo habla mal de los otros.

Si los abanderados de los institutos políticos de la oposición quieren ganar (particularmente cuando los números hasta ahora no les favorecen), no es diciendo cosas inverosímiles o llevando a cabo acciones contraproducentes como pueden apelar al electorado.

Esa no es la “oposición” que necesitamos. Si se quiere derrotar a Morena y a sus candidatos, se necesita mucho trabajo, empezando por convencer a los ciudadanos que salgan a votar el día 6 de junio.

Mientras eso sucede, no podemos más que parafrasear el dicho popular y decir: ‘con enemigos (oposición) así, Morena no necesita ni siquiera competir’.

Y sí, tristemente, no solo AMLO, también la oposición la cajetea y gacho.