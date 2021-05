NL terminará en el Tribunal

Mariana 'fosfo fosfo' Rodríguez está en el centro de disputas políticas en NL que resolverán los magistrados electorales.

"Y todo lo que sube tiene que bajar

Todo lo que comienza debe terminar

La vida sigue todo tiene su lugar

Y lo que ya no fue tal vez ya no será

Hay que saber perder hay que saber soltar

Que el universo ponga todo en su lugar

En su lugar

Y lo que ya no fue tal vez ya no será

Hay que saber perder hay que saber ganar

Que el universo ponga todo en su lugar

En su lugar

En su lugar"

Sasha, Benny y Erik

Posiblemente y ciertamente



Muy posiblemente, los resultados de la contienda por la gubernatura neoleonesa terminen muy cerrados. Ciertamente no con Clara Luz Flores disputando la victoria (ella está aniquilada), sino con Adrián de la Garza y Samuel García peleándose el primer lugar hasta el final.

Posiblemente, de resultar victorioso el candidato por la coalición PRI-PRD, Movimiento Ciudadano interponga diversas denuncias ante el TEPJF, algunas de ellas por el origen supuestamente ilícito del financiamiento a la campaña del primero. Ciertamente, de resultar victorioso el joven senador por Movimiento Ciudadano, De la Garza solicite al Trife considere como gastos de campaña todas las apariciones de Mariana Rodríguez, conocida influencer de México, al lado de su esposo Samuel García.

La trampa para Samuel



Ya lo había dicho hace un mes en este espacio y lo repito ahora: el verdadero peligro en estos momentos para el abanderado por Movimiento Ciudadano no es que lo asocien al crimen organizado. Tampoco es que la UIF de Hacienda lo investiguen a él, a su padre, a su esposa y/o a su suegro por lavado de dinero o por evasión de impuestos. No. Eso, si acaso, vendrá después.

De ganar la contienda, la trampa electoral radica en que los perdedores presentarán sendas denuncias contra Sammy por rebase de topes de gastos de campañas, argumentando que todos los mensajes, videos y promocionales donde aparece ella con su marido, las empresas y productos que ella —a su vez— promociona, los colores TAN distintivos que utilizan ambos para su campaña, los contabilicen como gastos electorales de Samuel y de Movimiento Ciudadano.

Fosfo naranja



Así, serán cuatro grupos de demandas las que se interpondrán ante la Unidad de Fiscalización del INE con respecto a los apoyos que, a partir de las empresas de Mariana Rodríguez y otras que ella a su vez ayuda, se han dado a Samuel García vía las redes sociales de esta, especialmente lo que se conoce como “historias” de Instagram.

En particular, sus contrincantes han puesto la lupa en actividades de otros emprendedores que hasta recientemente personalizaban de naranja o fosforescente sus productos, mismos que luego se compartían y promocionaban en las redes sociales de Rodríguez y de las cuentas de Instagram de esas pequeñas y medianas empresas.

Acabará en tribunales



Desconozco cuál deba ser y termine siendo la resolución del TEPJF. Si los apoyos de Mariana a su esposo deban sumarse a la cuenta de fiscalización del candidato o si la actividad de las redes sociales de ella deba considerarse privada y, por lo mismo, el que impere la noción de que se trata de libertad de expresión en su sentido más amplio.

Por lo pronto, como el miedo no anda en burro, la señora Rodríguez ya anunció que dejará de hacer videos promocionales por lo que resta de la contienda. En otras palabras, mientras tienen lugar los requerimientos de fiscalización, se han suspendido los apoyos a distintas PYMES neolonesas a través de redes sociales que gestionaba y coordinaba Mariana Rodríguez.

En caso de llegar el asunto a un disputa poselectoral en el TE, ¿será esto suficiente para que la balanza se incline a favor del candidato por Movimiento Ciudadano? Esa es otra historia cuyo desenlace sabremos próximamente.

Lo que sí es que, en estos momentos, si se trata de apostar, apuesten ustedes a que la contienda por la gubernatura de Nuevo León terminará en el TEPJF.