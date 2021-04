Ni Toro, ni vaca. Adiós Salgado.

Félix Salgado y Raúl Morón no serán candidatos; TEPJF ratifica decisión del INE.

Ciao adiós, I'm done

Ciao adiós, I'm done

Ciao adiós, I'm done

After three, after four times

Why did I bother?

Tell me how many more times

Does it take to get smarter?

Don't need to deny the hurt and the lies

And all of the things that you did to me

I swear, I know you did...

(Ciao adiós, hsta aquí

Ciao adiós, hasta aquí

Ciao adiós, hasta aquí

Después de tres, después de cuatro veces

¿Por qué tomarse la molestia?

Dime, ¿cuántas veces más

se necesita para ser inteligente?

No necesito negar el dolor y las mentiras

Y todas las cosas que me hiciste

Lo juro, sé que lo hiciste...

Anne Marie

Morena tiene 48 horas, cuando sea notificado, para designar otros candidatos en Guerrero y Michoacán.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto. Ni Félix Salgado Macedonio ni Raúl Morón pueden ser candidatos a gobernador en sus respectivos estados. Morena por ende debe sustituir a sus candidatos tanto en Guerrero como en Michoacán.

Debe entenderse: ni el Tribunal Electoral ni el INE decidieron , tan solo actuaron conforme a la Ley. Dentro de sus facultades, resolvieron en este espinoso asunto.

Quienes creemos en el derecho, pero también en una participación democrática justa por parte de todos los participantes, hoy podemos congratular a las instituciones (y a los funcionarios) por no dejarse intimidar por quienes suponen que la ley solo sirve si es a favor de ellos. La “justicia popular” no debe tener la última palabra, si bien —como era de esperarse— el senador con licencia por Guerrero ya salió a decir precisamente eso.

Quien apenas hace unos días decía que acataría lo que resolviera el Tribunal, ya lo olvidó . Precisamente por ello, por ese tipo de actitudes engañosas, es que el derecho debe imperar por encima de la justicia en mano propia, así sea poniendo al “pueblo” de excusa.

Salgado Macedonio convoca a un mitin en Guerrero

Ojalá, que en este juego democrático y una vez acabadas las instancias jurídicas, construidas en el marco legal, vigilante de la democracia, los excandidatos atiendan y acaten la resolución del TEPJF. Lamentablemente hay pocas señales de que así vaya a ocurrir.

La actitud de Salgado Macedonio de convocar a un mitin el día de mañana en Guerrero es no entender la democracia y tampoco darle valor a las instituciones que han llevado años construir.

Basta ya de berrinches de su parte y de seguir actuando como un toro berrinchudo. Aun tan nobles animales saben en qué momento ya no es válido seguir sin freno.

Hoy, la democracia triunfó

Hoy, la democracia triunfó, las instituciones aguantaron el embate de una persona que solo ha golpeado una y otra vez las mismas instancias que le permitieron participar por las buenas, esto es, dentro del marco de la norma.

Podemos vislumbrar lo que vienen en las elecciones: cientos de candidatos que no estén de acuerdo con el resultado electoral. Por ello, hoy más que nunca debemos defender las instituciones, entendiendo que nosotros somos las mismas. Los que votamos, los observadores electorales, los observadores partidistas y quienes velan las casillas. No permitamos que la gran fiesta democrática sea lastimada por quienes no saben respetar resultados.