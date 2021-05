La vieja política naranja

¿Samuel García es el plan “B” de AMLO en Nuevo Léon?

Viendo los números Movimiento Ciudadano va con Morena

Dado que Clara Luz Flores se desplomó y no tiene forma de remontar, Samuel García es el plan “B” de AMLO —o lo menos peor— para Nuevo León. La apuesta para que la 4T tenga injerencia sobre una de las entidades más pujantes del país es el “fosfo-fosfo” . Y es que para la 4T, todo antes de permitir que el PRI se quede con tan regio estado.

Dicen que para saber el tamaño de una mentira es muy fácil. Basta medir el largo de la explicación y multiplicarlo por el ancho de la excusa. Pues bien, en su gira por el mercado de abastos de Guadalupe, NL el abanderado emecista afirmó que los comentarios que lo ligan con Morena son acciones desesperadas de su contrincante Adrián de la Garza. En otras palabras, dio una explicación larga y ancha al respecto. Luego, en su cuenta de Twitter, el candidato naranja mencionó:

“La vieja política es mañosa, y va a hacer de todo para robarse la elección”. Samuel García, candidato de MC al gobierno de NL.

— Samuel García (@samuel_garcias) May 10, 2021

Reconozcamos, pues, la vieja política mañosa que Samuel García menciona, empezando por la que se observa en el Congreso: en el 91% de las votaciones ahí realizadas, Movimiento Ciudadano ha votado en el mismo sentido de Morena (592 veces y solo 58 veces en contra de lo votado por la 4T). Sí, en eso le ganan el PES (98%), PT (95%) y Verde Ecologista (94%). ¿La diferencia? Movimiento Ciudadano se autonombra oposición, mientras que los otros institutos políticos no. Viendo los números, el movimiento naranja va con Morena.

Samuel García ¿apoya a AMLO?

Lástima que un joven de tan solo 33 años maneje tan bien la vieja política mañosa y pueda obviar los datos del apoyo real de Movimiento Ciudadano a la 4T.

Para su desgracia, no solo están los números que muestran la cercanía al régimen morenista. También hay videos y grabaciones, donde deja claro que apoya a AMLO. En ningún momento han sido negados por el actual candidato.

De igual forma, hay algo de la ‘vieja política’ que sigue sonando en el discurso de Sammy:

“Va a hacer de todo para robarse la elección”. Samuel García, candidato de MC en NL.

Se parece bastante a la cantaleta del presidente:

“La mafia del poder hará todo por robarse las elecciones”... AMLO.

Otra que dio una explicación que estaba de más fue Clara Luz, quien aprovechando —¿o tratando de evitar?— el barullo nos recordó:

“La única candidata de López Obrador en NL soy yo”. Clara Luz Flores, candidata de Morena en NL-

Esto no convenció a muchos y es que para que ella tenga que reiterar su candidatura, siendo quien lleva los colores de Morena, ya da una clara idea del plan “B” de la 4T.

La grilla política —que a veces es sabia— señala que, mientras Samuel García no haga un verdadero distanciamiento de la 4T, lo del plan “B” no puede descartarse . Y es que en ningún momento Samuel ha realizado una acusación o señalamiento contra la Cuarta Transformación. Recientemente, el candidato naranja solo ha mencionado no estar con AMLO, pero no ha marcado ninguna seña específica.

Votantes jóvenes

Samuel se ha beneficiado de la caída de Clara Luz y de que su esposa es una de las influencers más conocidas en el ámbito nacional; especialmente entre los votantes jóvenes menores de 24 años. Ojalá estos inmaduros individuos no se dejen sorprender por la vieja política naranja que hoy se supone nueva.

Todo indica que el candidato naranja sigue ampliando su ventaja, acercándose en los números para ser el próximo gobernador de Nuevo León. Ojalá no resulte que luego, ya en el poder, solo practique una vieja política naranja.