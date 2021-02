Andrés Manuel: la mata seguirá dando

Ni Morena, ni AMLO, ni la 4T entienden la profundidad y el significado del movimiento feminista.

Tomadura de pelo



Regeneración Nacional decidió repetir el proceso de selección para candidato a gobernador de Guerrero. Ello significa que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio perdió la candidatura... por el momento.

Las comisiones de Elecciones y de Encuestas de Morena resolvieron reponer el procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidato.

¿A festejar, entonces, lo sucedido? No. La determinación, al fin y al cabo, no ha sido imposibilitar el que el legislador se vuelva a inscribir o vuelva a contender por la bandera partidista.

Ya El Toro sin cerca, como es conocido el senador, dejó ver en sus redes sociales que no le preocupa mucho la decisión de su partido. Muy probablemente porque no tendrá ningún impedimento para competir nuevamente en la reposición del proceso. Lo que es más, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena encontró infundados los agravios de violencia política de género y fama pública contra Salgado Macedonio. Esto es, determinó que las acusaciones contra el entonces candidato son improcedentes, por lo que no pierde sus derechos políticos y, por ende, puede volver a participar en el siguiente proceso.

Lo anterior lleva a preguntarnos: ¿si son infundados los supuestos agravios qué fundamentó el que Morena le haya quitado la candidatura? Respuesta: tomarnos el pelo; engañarnos, pues. Eso y que probablemente Morena procedió sin el aval de López Obrador y acto seguido tuvo que dar marcha atrás.

Mujeres burladas



Hagamos un alto en el camino. Aquí lo que se insiste en pasar por alto es que alguien, con los antecedentes de Salgado Macedonio, ni siquiera debía haber aspirado a ser candidato a un puesto de elección popular. La Comisión Nacional de Elecciones del partido en el poder debe hacer desde un inicio un filtrado mucho más riguroso de los perfiles a inscribirse.

Ahora, para ahondar la burla, nos encontramos conque la senadora Nestora Salgado ha levantado también la mano para que Morena la imponga como candidata a la gubernatura del mencionado estado. ¿Qué maldición les ha caído a los guerrerenses con ese apellido?

También circula la versión de que Luis Walton será el candidato. Sí, el mismo que, como alcalde de Acapulco, dijo: “si las violaron (refiriéndose a unas ciudadanas españolas que visitaban la bahía) es porque andaban drogadas y bebidas.” Morena no aprende nada.

Pero volvamos a lo sustantivo: Llevamos poco más de un año que se nos ha despreciado a nosotras las mujeres abierta y directamente desde la palestra de la mañanera. Más de un año que los feminicidios no se consideran como tales y se culpa a las víctimas de lo que sucede con ellas.

En ese sentido, también desde hace poco más de un año, he señalado en este espacio que las únicas que podemos hacerle frente a López Obrador somos las mujeres. Y es que el presidente no ha terminado de entender lo errado de su discurso. Mismo las encuestas que siempre arrojan números que lo benefician, en este caso se le han puesto en contra (https://www.sdpnoticias.com/nacional/amlovemetrics-salgado-macedonio-amlo-gubernatura-guerrero-encuesta.html).

‘Hay Toro’ en una sociedad patriarcal



Seguirá la mata dando mientras AMLO esté convencido de que el feminismo es una simulación. Mientras sostenga que desconocía lo que significa ‘romper el pacto’ y busque salirse por la tangente diciendo que esta es una frase importada. Mientras niegue que en México existe una sociedad preponderantemente patriarcal.

Mientras, como hiciera Enrique Peña Nieto con su entonces mujer, Angélica Rivera, utilice a Beatriz Gutiérrez Müller para hacer creer que ella es quien le explicó el significado del patriarcado que todo lo absorbe en México, cuando que bien sabemos que eso al mandatario le tiene sin cuidado. ¿No fue él quien influyó en ella hace un año para cambiar su decisión de participar en la marcha del 8 de marzo?

El primer mandatario no ha agotado las maneras de escudarse en las mujeres para degradarlas, acercándose mucho a la derecha ultraconservadora que tanto critica.

Seguirá la mata dando



En la 4T seguirá la mata dando mientras no se escuche un posicionamiento fuerte y claro de las posiblemente hoy dos mujeres más visibles del Movimiento: Clara Luz Flores, como candidata a la gubernatura por Morena a Nuevo León, y Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino.

Y aunque “bajar” a Salgado Macedonio de candidato al ejecutivo local guerrerense puede ser un epílogo o un principio de una buena y positiva historia, hay muchos otros indicios que señalan que ni Morena, ni AMLO, ni la 4T entienden la profundidad y el significado del movimiento feminista. No lo expulsaron del partido; no le quitaron sus derechos partidarios; vaya, ¡ni le quitaron la posibilidad de la candidatura!

Solo cuando pensar en las víctimas y combatir la violencia contra las mujeres deje de medirse como un asunto de votos y vuelva a ser parte de la lucha fundamental de las autoridades por mejorar el entramado social, este país tendrá alguna esperanza.

De lo contrario, ese insignificante epílogo llamado Félix Salgado Macedonio será solo el primer capítulo de otra muy larga historia, porque las mujeres no vamos a dejar en paz al presidente López Obrador. No, señor.

La mata seguirá dando. Ya sentimos esa llama ardiente; lo que se rompió ya quedó atrás.