100 días, un mar de diferencia

AMLO habla, habla y habla. Está enamorado de su voz, lo que no le deja tiempo para hacer algo. Biden, en cambio, pocas palabras y muchas acciones.

Hasta en los mocos hay diferencia: unos se tiran al suelo y otros se guardan en pañuelos de seda.

Refrán

Los primeros 100 días de Joe Biden

Escuché ayer el discurso que dio Joe Biden para hacer un corte de caja a los primeros 100 días de su gobierno. No mencionó a Donald Trump ni una sola vez. Ahora que lo pienso, en lo que va de su mandato no se ha referido nunca por su nombre a el ex presidente. Tampoco culpó al pasado, esto es, a la herencia de los regímenes que le antecedieron, de la tragedia económica y de salud por la cual atravesó Estados Unidos —así en pasado— en la pandemia. Simplemente se enfocó en comunicar lo que había alcanzado a hacer en ese breve lapso de tiempo.

Más de 220 millones de vacunas anti covid aplicadas y otras 100 millones en reserva para inocular a la población norteamericana que falta.

Joe Biden crea un 1 millón 300 mil empleos en lo que va de su gobierno.

Tan solo en 100 días de lo que va de su gobierno se han creado un millón 300 mil empleos; más que lo que ha logrado cualquier otro presidente de los Estados Unidos (su única referencia al pasado).

Pidió al Congreso aprobar una reforma migratoria para ayudar a regularizar indocumentados y poder garantizar la protección de los “dreamers”, de forma que estos puedan seguir estudiando y luego viviendo en Estados Unidos.

Por primera vez en la historia de ese país, dos mujeres acompañaron en la tribuna al presidente. Nancy Pelosi como presidenta del Congreso y Kamala Harris como la vicepresidenta del país. Ambas reconocidas por su lucha feminista y por no quedarse calladas ante los atropellos del aún perfectible sistema político-social norteamericano.

Casi 100 días de impulsar la economía en todos los frentes. Desde aumentar apoyos monetarios a personas que no tienen empleo, hasta lanzar una ofensiva de 1.8 trillones de dólares (billones en México) para beneficiar a las empresas nacionales, de todos los tamaños y giros, de una forma congruente e integral.

Organizó la cumbre climática más importante de los últimos años y, si bien virtual, casi todos los líderes ahí convocados se comprometieron a disminuir o eliminar sus emisiones de carbono para el 2030. El gobierno del demócrata detuvo de tajo los subsidios al carbón y demás combustibles fósiles, y su administración federal está analizando cómo subsidiar las energías limpias.

No se toleraría ningún acto de racismo contra ninguna persona: Joe Biden.

Paró la guerra con Afganistán, después de más de 30 años de conflicto, y si bien es una decisión que ha levantado ámpulas, demostró que la voluntad puede salvar imposibles.

También informó de un próximo plan para mejorar el medio ambiente en los Estados Unidos y esbozó un programa de vivienda.

No culpó a nadie por la situación de país que había recibido y, lo que es más, señaló que en su administración se buscaría la paz dentro de los Estados Unidos y que no se toleraría ningún acto de racismo contra ninguna persona.

En fin, en general con este acto se permitió vislumbrar lo que viene en los próximos meses para dicha nación.

Toda su alocución, con muchos más logros de los aquí menciono, le llevó poco más de una hora. Así, en cien días, los americanos solo lo han escuchado hablar de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer una hora de corrido...

AMLO y la dictadura cuatroteísta

En cambio (datos de Guillermo Sheridan ), aquí en México, la dictadura cuatroteísta se ha tomado en promedio más de dos horas al día, 10 horas por semana, 40 horas al mes (una semana laboral de 8 horas diarias), 12 semanas al año (3 meses) para hablar mucho sin comunicar. Esto es, AMLO se ha dedicado a hablar, hablar y hablar. Y, claro, a estar enamorado de su voz, lo que no le deja tiempo para hacer algo.

No solo eso, recordemos que también da informes trimestrales, dónde lo único que se comunica y enfatiza es lo que se destruyó o se frenó. Sea el NAICM de Texcoco, la fábrica de cervezas en Baja California, o bien el avance de las tolvaneras de Santa Lucía, las inundaciones de Dos Bocas y la tala inmisericorde de árboles para el avance del Tren Maya. Ok, eso no lo informa, pero lo vemos en fotos y videos...

Tampoco dice que su dictadura ha contraído empréstitos en el extranjero. Dicho de forma más clara: deuda. El presidente autocrático que tenemos sí ha endeudado más al país, aunque él tenga otros datos.

¿Cuáles fueron los empleos creados en los tres primeros meses de López Obrador?, ¿las obras logradas?, ¿las reuniones con líderes mundiales?, ¿cuántas veces culpó al pasado, a la corrupción, a Felipe Calderón, a la prensa y a los intelectuales sin presentar una sola prueba?

Una más: en casi el mismo tiempo de vacunación (en México iniciamos a finales de diciembre), ¿cuántos vacunados tenemos en nuestro país?