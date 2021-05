Gritan: ¡Al ladrón, al ladrón!, los que asesinaron a miles

Opositores juzgan impolutos, mientras su oscuridad asoma en engranaje de persecución y muerte.



Libros de ayer y hoy

Uno que fuera sería lamentable, pero llama la atención la memoria acomodaticia del sistema que condicionó la vida de PRI y PAN, en una etapa en la que las muertes llenaron paginas de la historia del país. Un fatal accidente como el del metro, los pone como juzgadores impolutos, mientras la negrura aflora de sus carreras, persecuciones, torturas, decisiones absurdas como las de Calderón, en la que las muertes de inocentes entraban parejo, asesinatos de políticos, destrucción de vidas protestantes como las del 68, las del 10 de junio, las de la guerra sucia de LEA, todo un engranaje de muerte que quedaba impune.

Y en la que la historia convenenciera y celestina pasaba de largo. Si uno ve las listas del priísmo y del PAN cómplices en esta jornada electoral, todos supieron de esos atropellos y se quedaron callados, los Manlios Fabios, los Fox Quezada, los que se callaban para seguir viviendo del presupuesto.

La señora Márgara Zavala ahora candidata a legisladora como la auténtica Juanita que es, hizo soslayo acomodaticio a la complicidad de su pariente en la muerte de 48 niños. Y el gobernador priísta que estaba en la nómina, ahí anda muy girito y todos, parientes, amigos y amantes, de esos que convirtieron en normalidad la vida destructiva de sus partidos, siguen buscando el presupuesto, los cargos que los ha enriquecido y ha saqueado al país ¡Ah, pero están pendientes de la tragedia en el metro, no no porque les importe, sino porque porque a partir de ella tratan de revertir sus culpas.

¿QUIENES SON LOS CULPABLES? PARECE ADIVINACIÓN

La lamentable tragedia que ensombrece este mes de mayo tan lleno de fechas significativas, – Día del Trabajo, Zaragoza, Madre, Maestros y otros más- se cubre de muerte y de incertidumbre en momentos en el que se juega en el país un tramo decisivo de un gobierno. No se ha hablado directamente de sabotaje pero se piensa.

Es cierto que los problemas de la Línea 12 siempre estuvieron expuestos, pero el caso se produce en momentos climáticos en lo político y en un punto sensible de la campaña. Busca a quien favorece algo y tendrás la respuesta, dice el dicho.

Precisamente se da el problema cuando Morena encabeza las encuestas de una manera determinante, al grado que hasta medios extranjeros no afines al gobierno de AMLO, como El País de España, declara previa encuesta triunfador contundente a Morena, lejos de los demás partidos, en las próximas elecciones.

Todo lo que han organizado desde la oscuridad contra este régimen lleva el signo de un golpe disfrazado y resulta muy extraño el accidente, no solo en la zona sensible en que se produjo, sino porque singularmente involucran a personajes notables para el poder futuro, al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y hasta al empresario Carlos Slim que de alguna manera ha tenido acercamientos con el gobierno y participa con empresas en el Tren Maya.

¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE LA SOCIEDAD ANTE LOS DESASTRES?

La responsabilidad administrativa de un gobierno, está en manos de los que lo conducen. Pero la sociedad tiene el derecho de denunciar e intervenir cuando observa cuestiones que pueden significar una alteración.

De hecho a través de ONGS, colectivos diferentes, o individuos, lo hacen en denuncias, demandas, a través de marchas y todo tipo de expresión popular. En este caso, una académica de la UACM que da clases en la unidad que está cerca de donde ocurrió el desastre, me dijo que grupos de la población ya habían llamado la atención en torno a la trabe del desastre. Pero al parecer la denuncia no se hizo firme, no hay escritos o se hizo y los funcionarios no hicieron caso.

Partidos como el PAN que vive de las prerrogativas desde hace décadas, envió a dirigentes a hacer una especie de mitin que fue calificado de campaña electoral. Llevaba una denuncia que podía haber presentado ante la fiscalía. Otros partidos opositores hicieron lo propio, solo en la búsqueda de culpables para lanzar el dedo acusador del beneficio electoral.

¿Quién es el culpable? es la pregunta y se presenta como una especie de adivinación. Al respecto presento a una autora sonorense que ha hecho en parte de su trabajo de poeta, un aporte en la adivinación siempre con adivinanzas que derraman poesía. Se trata de Laura Delia Quintero García, poeta de larga trayectoria, que ha recibido en dos ocasiones el premio nacional, Anita Pompa de Trujillo entre muchos reconocimientos, gestora de cultura, ha publicado varios libros como Sobre las huellas del polvo, Construyo tu cuerpo, Semillas de yodo y sal, Escrito sobre el fuego y el que ahora presentamos Adivinanzas novedosas (Editorial Sonora Queherida 2021) entre otros. Y aquí, un breve ejemplo:

Se unen a las parvadas

y se bañan de horizontes,

mas no nacieron con alas

ni tejen nidos al monte.

Igual que hojas peregrinas

van por cúpulas y atrios,

chozas, cárceles, mansiones,

que invaden sin restricciones.



[email protected]