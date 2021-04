"Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido" Jornada en BJ

Jornada de Vacunación de Adultos Mayores en Benito Juárez, coordinada y con buena actitud. Taboada, sabe lo que tiene.

Un abrir y cerrar de ojos

La pandemia vino a cambiar nuestras vidas profundamente. Para algunos, la pérdida de familiares, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo fue un:

"Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido"

Inquieta y estresa contagiarnos del virus en un abrir y cerrar de ojos, sabemos que el resultado sería fatal. Vivir con secuelas que nos afectarían de por vida; contagiar a quienes no sabemos si podrán resistir el virus. Es un estrés total.

A un año de estar en confinamiento, y vivir de cerca una crisis sanitaria tan brutal, llegó la vacuna contra el Covid-19 y de la mano la campaña de vacunación. Un respiro.

¿Cuál sería el proceso de vacunación?

De inmediato, algunos comenzaron a preguntar: ¿Qué vacunas aplicarían?, ¿Quiénes serían los primeros y los últimos en vacunarse? ¿Cuál sería el proceso de vacunación?.

Sin duda, una pesadilla que ya queremos que termine; reunirnos de nuevo con nuestras familias y platicar sobre las experiencia que nos dejó la pandemia, a pesar de las pérdidas que hemos sufrido usted y yo. Un sueño.

No bajemos la guardia, usemos mascarilla, gel antibacterial, lávese las manos antes y después de ir al baño - recuerde que se puede contagiar, si no se lava las manos antes de ir al baño -. No haga caso omiso, la enfermedad además de ser muy costosa, es muy dolorosa y va de por medio su vida. "No le juegue al vivo", como dice mi padre.

Le cuento...

Esta semana, logré observar el proceso de vacunación en algunas alcaldías de la Ciudad de México. La jornada de vacunación para adultos mayores, en Iztapalapa, Gustavo A.Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Apoyo de transporte en BJ @BJAlcaldia

Mi recorrido inició en Benito Juárez, quien está al frente el panista Santiago Taboada. De entrada, para que usted sepa, se suspendió el cobro de parquÍmetros en apoyo a las personas que acuden a los puntos de vacunación en la demarcación; además pusieron un servicio de traslados en algunos puntos de la alcaldía, para adultos mayores. De mucha ayuda, para las personas que se les dificulta llegar a los puntos de aplicación de las dosis.

Suspenden parquímetros en BJ @BJAlcaldia

Buena coordinación y actitud

Algo muy importante, es que se nota cuando están coordinados y organizados. Pero sobre todo la buena actitud con las personas que han estado en confinamiento y que no han salido ni a la esquina.

Hombres y mujeres que auxilian en los puntos de vacunación en la demarcación, apoyan a quienes entran y salen; a quienes llegan solos o acompañados; a quienes no pueden caminar y se les dificulta estar de pie, son auxiliados con sillas de ruedas desde que llegan hasta que salen.

Apoyo con sillas de ruedas en BJ @BJAlcaldia

¿Dónde está la fila?

Si llegaba una persona a preguntar ¿Dónde está la fila? el personal de inmediato preguntaba si necesita apoyo para trasladar a su familiar y solicitar una silla de ruedas. Otros fueron auxiliados para bajar de los autos, mientras que sus familiares lograban estacionarse.

Una coordinación que agradecieron los asistentes. Las filas avanzaban ordenadas y en varios puntos revisaban la documentación de las personas que se iban a vacunar.

Algunos, a casi nada de entrar, se tomaban la selfie que ya estaban apunto de vacunarse.

Fue toda una experiencia, para los que se vacunaron, para los acompañantes, para los que se fueron a formar y esperaron a sus familiares, por miedo a las aglomeraciones y que se contagiaran.

Pero sobre todo la emoción de recibir una esperanza de vida, esa nadie se las quita.

Sin duda Benito Juárez, sabe lo que tiene...