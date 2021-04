AMLO celebró la aplicación de 467 mil 642 vacunas a personas adultas mayores durante el 31 de marzo



México.- El 31 de marzo se aplicaron en todo México un total de 467 mil 642 vacunas contra la Covid-19 a personas adultas mayores, una cifra récord de un solo día, celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter AMLO compartió una foto una mujer del personal de salud aplicando una vacuna contra la Covid-19 a un hombre de la tercera edad y celebró la aplicación de vacunas.

“Ayer se vacunaron 467,642 adultos mayores de 60 años, en todo el país, ¡cifra récord para un solo día” AMLO

También ayer se vacunaron 467,642 adultos mayores de 60 años, en todo el país, ¡cifra récord para un solo día!

7 millones de personas han recibido una vacuna

Desde el pasado 23 de diciembre hasta el 31 de marzo, 7 millones 851 mil 53 personas (personal médico y educativo, y personas adultas mayores) han recibido una vacuna contra la Covid-19, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

De estas, 945 mil 839 ya tienen su esquema completo de vacunación, dijo el director de Epidemiología, José Luis Alomía.

“Para el día de hoy (31 de marzo) vean que tenemos ya un incremento que nos va a acercando cada vez al millón de personas protegidas con el esquema completo de vacunación, para el día de hoy es exactamente 945 mil 839” José Luis Alomía

¿Cuándo recibirá AMLO su vacuna?

A pesar de que AMLO tenía que haber recibido este 1 de abril su vacuna contra la Covid-19, de acuerdo con el calendario en la alcaldía de Cuauhtémoc, será hasta la próxima semana que le será aplicada su dosis.

En conferencia de prensa del 31 de marzo dijo que la próxima semana acudirá a la unidad vacunadora de CDMX correspondiente, pero no especificó a cuál para no hacer “un espectáculo”.