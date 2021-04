El TRIFE y la paridad de genero en NL; el PAN tendrá que cambiar a uno de sus candidatos

El PAN solo tiene 45 días para modificar su plantilla de candidatos y buscar cumplir la ley sobre paridad de género en candidaturas.

PAN incumple con los criterios de paridad en candidaturas.

Me declaro ignorante de las reglas de paridad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en la cuestión de paridad para candidaturas a alcaldes.

Resulta que el TRIFE le pidió al PAN que revisará sus postulaciones para las alcaldías de la zona metropolitana de Monterrey porque solo había hombres postulados para los puestos. Con estas postulaciones la Sala Regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación estima que el partido incumple con los criterios de paridad establecidos para las candidaturas a alcaldes y le ordenó hacer ajustes para cumplir con la ley en un plazo de 24 horas.

Lo que dice la sentencia de la Sala es que no se cumplió con la paridad transversal. Lo que esto significa es que no tienen a mujeres postuladas en municipios donde sí puede ganar el PAN y solo las tienen en municipios donde saben que la victoria es mas complicada de obtener.

¿Dónde tiene que hacer los ajustes el PAN?

En los municipios que comprenden al bloque 1 que son:

*Santa Catarina

*San Nicolás

*Monterrey

*San Pedro

*Guadalupe

*Escobedo

*Apodaca

*García y Juárez

¿A quién sacrificaran?

¿Alfonso Robledo que va por Guadalupe; Jesús Nava que va por Santa Catarina; ¿Mauricio Fernández que va pos San Pedro o a Daniel Carillo que va por San Nicolás?

En el sub-bloque de Apodaca, García y Juarez tienen postulados a Marlene Benvenutti para Apodaca y a Beatriz Torres para García, en esta elección tienen que dejar fuera una mujer para poner un hombre y que la suma final de paridad sea como lo establecen las reglas.

Entiendo lo de la paridad y que se le quiera impulsar para que los partidos preparen de mejor manera a mujeres que sean mas competitivas en puestos de elección popular. Lo complicado esta en que ahora el PAN solo tiene 45 días para modificar su plantilla de candidatos y buscar cumplir la ley que ya estaba escrita.

Porque digo que el PAN tiene tintes de misoginia, en los municipios donde el partido puede competir que son Guadalupe, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina no pusieron candidatas mujeres.

En Monterrey pusieron a Yolanda Cantú García para llenar el hueco de una candidatura que, con todo respeto para la licenciada Cantú García, sabían que no iban a ganar. Las candidatas postuladas para Apodaca y García también la tienen bastante complicada. Con la cuota cumplida en municipios donde no compiten, el PAN no se pudo salvar y tendrá que buscar una candidata en uno de los municipios donde pudiera competir con los candidatos actuales.

El municipio que pudieran sacrificar es el de Guadalupe donde el actual candidato ya perdió contra Cristina Díaz, de manera muy cerrada, pero perdió en un municipio que tradicionalmente es priista. Alfonso ya salto y seguramente impugnará esta decisión.

¿El PAN "sacrificará" a alguno de su candidatos masculinos?

Hagamos memoria, pocas candidatas mujeres han competido y ganado las elecciones, al menos con la bandera del PAN. En mi memoria solo recuerdo a Doña Teresa García de Madero y eso fue hace casi 25 años.

Al final , ¿“sacrificaran” a alguno de los candidatos masculinos en el PAN?¿ Impugnaran los ya elegidos la decisión del TRIFE? En el caso de sacrificio, ¿a quién cambiaran?