Si eres jubilado del ISSSTE, la SCJN te acaba de joder

Una historia negra de la actuación del Poder Judicial

La SCJN determinó que el tope máximo de la pensión del ISSSTE se calcule con base en la UMA

Ayer nos enteramos, por la publicación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México en sus redes, que la Segunda Sala acaba de resolver la contradicción de tesis 200/2020, es decir, fija un criterio que será obligatorio para todos los jueces del país, en donde les fregaron la pensión a miles y miles de jubilados del ISSSTE (principalmente maestros de primarias, de universidades, burócratas, organismos descentralizados), de los que ya están jubilados y a los trabajadores que están por jubilarse, una situación lamentable por donde se le vea, pero sobre todo en este momento de pandemia, cuando la crisis económica ha sido cargada sobre los hombros de los trabajadores.

Anoten esta fecha, 17 de febrero de 2021, porque pasará a la larga historia negra de la actuación del Poder Judicial de la Federación en México.

Atención jubilados del ISSSTE

Te platico a detalle el tema, resulta que al gobierno neoliberal de Peña Nieto se le ocurrió fijar en 2016 una nueva medida para el pago de diversos temas de índole administrativo la cual llamaron “UMA”, esta medida la incorporaron en el artículo 123 Constitucional señalando que servía para el pago de cuestiones distintas a donde no se utilice el salario mínimo, por ejemplo: multas; así que, aprovechando el tema, los abusivos funcionarios neoliberales de los institutos de seguridad social del sexenio anterior, comenzaron a utilizarla para el pago de pensiones, lo cual generó molestia a los jubilados porque vieron una gran disminución en su ingreso, por lo tanto se fueron a juicio laboral hasta llegar al juicio de amparo; algunos Colegiados no admitieron estos criterios, pero allí fue a donde intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) resolviendo que efectivamente ésa era la nueva forma de calcular el tope máximo de la pensión jubilatoria del ISSSTE, con la UMA.

Esto se entiende mejor cuando lo vemos en números, la UMA hoy en día es de $89.62, mientras que el salario mínimo diario es de $141.70, es decir, que la UMA es el 60% de lo que implica hoy el salario mínimo, así que de un plumazo el tope de jubilación para el ISSSTE, acaba de bajar el 40%.

Pero si de por sí las pensiones eran miserables, ya el hecho de estar topadas y que no te pudieras jubilar con tu salario real, después de laborar décadas y décadas, era injusto, ahora vienen a resolver los flamantes ministros de la Segunda Sala que se puede usar un invento de Peña Nieto para pagar todavía menos, la UMA (otra de tantas herencias malditas que dejó). Por cierto, estos ministros que ganan más de 100,000 pesos mensuales y que tienen un fondo de pensión que la SCJN les asegura para que sigan ganando íntegramente sus ingresos durante su jubilación, se limpian las manos diciendo que su resolución “permitirá la recuperación del salario sin poner en riesgo los fondos de pensiones”, como si el problema del desfonde y atraco al sistema de pensiones, como el de salud y el educativo, fuera un asunto de los trabajadores, como si no fuera tema propio de atraco que han vivido las instituciones por décadas, durante las cuales la SCJN ha sido, por lo menos omisa y silenciosa. Si les preocupa tanto, que actúen y regresen el dinero de Andorra, el de los miles de fraudes que nos enteramos por décadas, en donde amparan al final a los culpables, les devuelven sus bienes, porque usted disculpe, pero así funciona el derecho.

No sé cómo van a reaccionar los compañeros jubilados, creo que haber sacado un comunicado antes de la sentencia es para medirle el agua al calor social, pero esto va a ser grande, cuando sean miles los afectados, cuando se conozca e interiorice el tema entre los trabajadores que están por jubilarse, que han acumulado años de trabajo esperando el momento de descansar, se enteren de que acaban de bajar el tope el 40%, estoy seguro, y espero que así sea, que irán a patearles la puerta a esos ministros de la Segunda Sala. Justo ahora, que un gobierno había superado, por primera vez en dos años consecutivos, el piso del aumento al salario mínimo, el Poder Judicial de la Federación elimina ese logro para los jubilados.

He revisado las redes y la prensa, ojalá me equivoque, pero hay un silencio cómplice de los actores políticos, nadie dice nada, ni los senadores que supuestamente tienen extracción obrera (Napoleón Gómez, Patricia Mercado), ni los de Morena, ni los diputados, ni los líderes de los sindicatos burocráticos, universitarios, nada, pareciera que la noticia pasa desapercibida, bueno a lo mejor se están esperando a la publicación de la sentencia para leerla bien y no adelantarse, pero francamente no creo que vayan a poder con el paquete los reclamos se verán pronto, es un error histórico y una canallada.

Cabe señalar que si reforman la ley y modifican la forma de fijar el tope a estas pensiones, pueden encontrar una salida digna al tema, los tiempos irán poniendo a todos en su lugar histórico.

Hoy estos ministros pasan a las monografías de papelería en el lado de los míseros neoliberales.

NOTA: En España está pasando lo mismo, justo en este momento, les están partiendo la cara a los jubilados.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en Derecho por la UNAM.