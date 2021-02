¿Veremos sororidad en esta elección?

El valemadrismo de los partidos en la elección 2021.

En mi artículo de la semana pasada, trataba el tema de la postulación de famosos sin experiencia, sin estudios, sin preparación y muchas veces sin la capacidad para ocupar determinado cargo de una manera adecuada y darnos buenos resultados, reflexionaba que pareciera que para los partidos el votante es electarado y no electorado.

No apoyes al estríper, razona tu voto

A la par de este tipo de postulaciones, se han dado otras que son simple y sencillamente una verdadera burla, personajes nefastos, agresores de mujeres serán otra vertiente de este mismo mal, de esa falta de escrúpulos en los partidos y de ese valemadrismo por lo que le pase a nuestro país, pues como les decía, están buscando las vías fáciles, buscando solamente “ganar votos” no les importa que lleguen a los cargos personas capaces, preparadas, honradas y honorables, y quieren ganar “haiga sido como haiga sido”.

Ante esto mi invitación es exactamente la misma, razona tu voto, no apoyes al actor, al cantante, al estríper, al futbolista, boxeador, o luchador que no se ha preparado, que no tiene estudios, que no tiene experiencia, pero por supuesto que tampoco debes apoyar a un presunto agresor de mujeres ni aunque el “delito” haya “prescrito” o bajo la excusa de que no se le haya dictado sentencia.

Veo entre las mujeres, una lucha genuina, pero veo también que están nadando contra corriente, y en esta lucha el movimiento feminista sin duda alguna ha logrado grandes avances, aunque falta todavía muchísimo por lograr pero estoy seguro de que lo conseguirán, pues hay entre ustedes verdaderas guerreras, incansables, inteligentes, trabajadoras, y lo van a hacer, además, aunque no sea “nuestra lucha” muchos estamos de su lado, estamos con ustedes y cuentan con nosotros, al menos puedo asegurarles que cuentan con un servidor.

Me llama la atención poderosamente que en el caso del precandidato al Gobierno de Guerrero, muchos no han querido pronunciarse, me dio gusto ver que muchos apoyaron a la periodista Lydia Cacho y muchas otras mujeres y muchos nos congratulamos de que se haga justicia en el caso del “Gober Precioso” pero esto no puede ser cuestión de partidos, no puede ser que porque ese personaje sea de un partido que ha caído en desgracia , se le aplique todo el rigor de la ley (que repito, que bueno que así sea) pero que estemos viendo que el mismo partido que aplica ese rigor, está postulando a un verdadero impresentable y muchos simplemente así como aplaudieron la detención del Poblano, y mostrando una gran incongruencia, callan como momias ante la postulación de un miserable.

¿Podemos esperar sororidad en estas próximas elecciones?

Muchas mujeres, aún de ese partido, se han manifestado en contra de dicha postulación, pero han encontrado en su mismo partido, líderes sordos, omisos, pero aquí tendrán ellas en sus manos el ser escuchadas, si logran permear y seguir insistiendo, y vemos una verdadera muestra de sororidad, este personaje no gobernará, ¿Qué pasaría si todas las mujeres votantes, deciden ser solidarias con su género?

Sabemos que las mujeres son las “campeonas del voto” tan solo en las pasadas elecciones del padrón del INE, en ninguno de los 300 distritos electorales federales los hombres votaron más que las mujeres, tuvimos una participación del 62.3%, del cual, las mujeres votaron 66.2% contra el 58.1% de los inscritos en el listado nominal, por lo que se puede sostener que ningún candidato puede ganar sin el apoyo de las mujeres.

¿Qué pasa si los partidos ven que no votamos por payasos, cantantes, artistas, boxeadores, luchadores, futbolistas y demás personajes? Les puedo asegurar que al menos por un buen tiempo no volverán a postularlos.

¿Qué pasaría si los partidos ven que no votamos por agresores de mujeres? Les puedo asegurar de la misma manera que al menos por un buen tiempo no volverán a postularlos.

Así que la decisión final está en nosotros, en quienes votamos o no por agresores o por famosos, seamos electores educados, que razonemos, por eso es una realidad que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque al final, si en estas próximas elecciones apoyamos a quienes o no tienen la capacidad o son simplemente impresentables, esos serán quienes dirijan nuestro municipio, o nuestro estado.

¿Podemos esperar sororidad en estas próximas elecciones? Pienso que sí, imaginen ni un solo voto femenino para quien está acusado de ser agresor, los partidos pensarían dos veces en presentarlos como candidatos.

Yo invito a hombres y mujeres a que luchemos juntos y que así “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

RAFAEL BALCÁZAR NARRO