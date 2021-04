La vacilada de Semana de Pascua

Partido "Fuerza por México" postula como pre candidato a diputado a Onésimo Cepeda, ex obispo emérito de Ecatepec, Estado de México.





Un candidato polémico

Les platico: no estoy para nada cerca del Estado de México ni sé cómo consiguieron mi teléfono pero alguien a nombre del partido fundado por Gerardo Islas Maldonado y Pedro Haces Barba me llamó con mucha formalidad para invitarme hoy a la 1 de la tarde al registro como pre candidato del religioso de 84 años, a un acto que tendría lugar en cierto local avenida Jardines de Morelos #1262, esquina con Fuente de Vulcano, colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec.

Por cierto, la secretaria nacional adjunta de dicho partido es Margarita Arellanes, exalcaldesa panista de Monterrey, que encabeza la primera fórmula de candidatos a diputaciones locales en NL por la vía plurinominal, del partido de Islas Maldonado y Haces Barba.

Gerardo Islas y Margarita Arellanes Margarita Arellanes

En caso de que este partido, que por primera vez compite en las elecciones locales y federales, obtenga en NL por lo menos el 3% de la votación, Margarita llegaría al Congreso local.

El candidato a la gubernatura de NL por su partido es Emilio Jacques Rivera, médico quien fuera sub Secretario de Salud en NL.

Aunque Onésimo ya no está al frente de diócesis alguna, sigue siendo ministro de culto.

Volviendo al tema del obispo retirado de Ecatepec, Onésimo Cepeda, de entrada el nombre no me dijo nada, porque del tema de la religión no soy que digan muy devoto, pero apenas consulté a mi "tumbaburros" del BigData me salieron todos los detalles.

Y apenas colgué la llamada busqué a un abogado especialista en temas electorales y me dijo que aunque Onésimo ya no está al frente de diócesis alguna, sigue siendo ministro de culto y puede bautizar, impartir primeras comuniones y hasta casar.

Eso lo convierte en un sacerdote activo y resulta que, desde 1933, los artículos 55 y 130 de la Constitución mexicana y el 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, le prohíbe meterse en las turbulentas aguas de la política electoral.

Esto echa por tierra las pretensiones del cacique del sindicalismo extorsionador, Haces Barba, de hacerse de un candidato polémico y extrovertido -por decir lo menos- como el tal Onésimo, para ocupar una curul local por el distrito 21, con cabecera en Ecatepec.

¿Por qué le endilgo el calificativo de "polémico?", juzguen ustedes:

El 4 de julio de 2010 calificó al estado laico en México como “una jalada”.

Cepeda acusado de fraude en 2010

A lo mejor como un "estáte quieto" que le fue recetado por el poder de Felipe Calderón, el 3 de septiembre de 2010, Cepeda fue acusado de fraude por apropiarse de 42 pinturas de la colección privada de la familia Azcárraga, con un valor de $130 millones de dólares.

Tan fue eso que les digo, un "apacíguate", que el 23 de julio de 2011 el caso se resolvió a su favor.

Poco después mostró su desacuerdo con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la CDMX.

El 13 de junio de 2012...

...pidió al próximo presidente que robara nomás “poquito”

Famosas las fiestas de cumpleaños de Onésimo Cepeda

Son famosas sus fiestas de cumpleaños a las que asisten los chipocludos de la política y la IP.

¿Nombres? Ahí van: Enrique Peña Nieto, el exgobernador poblano, Mario Marín -preso en Cancún-, los empresarios Alfredo Slim Helú, Carlos Slim Domit, entre otros.

Última hora:

A través de un comunicado oficial, la Conferencia del Episcopado Mexicano se deslindó de cualquier acto que a título personal haya efectuado Onésimo Cepeda.

Este es el documento recibido en la redacción de SDPNoticias

Comunicado CEM

