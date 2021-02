Huachicol fiscal en las aduanas saquea al erario

Es mucho más nocivo y costoso para México, que el de la gasolina.

El contrabando de gasolina y diésel

Irreverente

Les debía la 2a parte de mi artículo sobre el "negocito" que se cargan Jaime Bonilla -gobernador morenista de BC- y su socio Ricardo Peralta, despedido de Aduanas, luego de la secretaría de Gobernación y hoy, asesor "de lujo" de varios políticos que andan en campañados con miras a las históricas elecciones de junio de este año.

Aquí tienen la liga para darle contexto a lo que en seguida... les platico:

¿Hasta cuándo permitirá AMLO tal saqueo?

El huachicoleo de importación le está abriendo a las finanzas nacionales un boquete de "padre y señor nuestro", que hace ver como enanas galácticas a los hoyos negros que devoran buena parte del universo.

De hecho, un importador y exportador de Tijuana me dijo que a Bonilla, a su socio Peralta y a su secuaz Viridiana Soria, les apodan en la frontera los "hoyos negros" del comercio exterior.

El negocio se da en las aduanas y su estructura opera con los funcionarios que Peralta logró incrustar a su paso por Aduanas.

Después de dos años, no ha sido posible frenarlo, pese a la militarización de los principales puestos de mando, ordenada por los administradores de Aduanas que sucedieron a Peralta -Ricardo Ahued Bardahuil y Horacio Duarte Olivares.

Uno de los objetivos prioritarios de Peralta como jefe de Aduanas, fue saquear al sector de hidrocarburos.

Esta su irreverente columna documentó el efímero paso -como titular de la Aduana de Reynosa- de Julio Cesar Carmona Angulo, “empresario” que presumía haberle metido 5 millones de dólares a la campaña de AMLO y ser socio de otro “empresario” de Nuevo Laredo -José Ulises Treviño García- que hasta al bote fue a dar por extorsión y que presumía por todos lados la foto que se tomó con el presidente.

El principio del fin -solo de manera oficial- para Peralta, fue por publicar sin autorización en el micrositio del SAT, los boletines P006,P007,P008 y P009 para dar diversas facilidades a la introducción de hidrocarburos so pretexto de supuesta escasez en México.

Documento divulgado por Peralta sin autorización. Fue retirado del sitio oficial. Plácido Garza

Esto fue desmentida por AMLO, y la importación de hidrocarburos se dio precisamente en las aduanas que Peralta sigue controlando a pesar de su salida de esa dependencia: Nuevo Laredo, Matamoros y Piedras Negras.

El contrabando de gasolina y diésel mediante importaciones y el falseo de información declarando aceites en los pedimentos de importación, le generan al SAT pérdidas por $310 millones de pesos diarios tan solo de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Documento divulgado por Peralta sin autorización. Fue retirado del sitio oficial. Plácido Garza

A la paraestatal, esto le provoca una pérdida de $500 mil millones de pesos que clientes internacionales dejan de comprarle cada año.

Según mis informantes, esta situación se ha profundizado entales aduanas, donde en un principio el cruce ilegal y sin pago del IEPS se daba en pipas cargadas del combustible.

En los últimos meses evolucionó a ferrotanques, lo que habla de una complicidad de empresas con autoridades aduanales, funcionarios de la paraestatal y firmas logísticas, que apuestan a la pérdida de control y seguridad a través de la importación masiva de estos productos.

Documento divulgado por Peralta sin autorización. Fue retirado del sitio oficial. Plácido Garza

Los administradores de esos pasos fronterizos se han mantenido intocables, a pesar de las múltiples denuncias que pesan en su contra.

Y mientras esto sucede, en las aduanas se nombra a subdirectores como "encargados de oficina", y no titulares, para mangonearlos al modo que imponen los dueños del negocio ya citados.

¿Nombres de esos "encargados de oficina"? Arre:

Ricardo Diaz de la Serna, Nuevo Laredo; Alejandra Salazar, Matamoros; José Luis Peña Vázquez y Josué Rodríguez, Piedras Negras; y Claudia Flores Bazán, Reynosa.

Y hablando de hidrocarburos, es de dominio público una denuncia que pesa sobre Juan Carlos Madero Larios, quien aparentemente es asesor de Raquel Buenrostro (jefa del SAT) y Horacio Duarte (Director de Administración General de Aduanas).

Madero Larios participó en la descarga ilegal de 70,000 barriles de hidrocarburos a su paso por las Aduana de Progreso, Yucatán, donde se desempeñaba como jefe de la oficina encargada de autorizar las descargas en el muelle 7 de la terminal remota.

Carlos Madero promovió la importación ilegal de 70 mil litros de hidrocarburos. Plácido Garza

Ahí permitió la liberación, como consta en un documento firmado por él de fecha 26 de enero de 2019, que a la letra dice para justificar tal maniobra: “...por urgencia y desabasto en la península yucateca”, todo esto a pesar de las evidentes inconsistencias en la documentación aduanal.

Vi la denuncia, pero no he podido extraerla del escritorio donde se encuentra, porque es de febrero de 2019 y en ese entonces Madero Larios no era un personaje relevante, pero ya lo es hasta ahora que lo recontrataron y se volvió el asesor de Buenrostro y Duarte.

Tan es cierto que dicha denuncia existe, que fue ese fue el motivo de su salida del SAT en marzo de 2019.

Presuntos actos ilícitos vinculados a ”huachicoleo” grillodeyucatan

Ante todo esto, no vaya a pasar en Aduanas lo mismo de Ramón García Gibson, que hasta hace unos días fungía como Administrador de Actividades Vulnerables del SAT y después de una investigación de la UIF, ahora es señalado de facilitar el lavado de dinero cuando fue directivo del banco HSBC, por lo que fue separado de su cargo el pasado 5 de febrero.

AGUAS CON CECILIA ANTILLÓN EN PANTACO

Horacio Duarte deber tener cuidado con la llegada de Cecilia Antillón a la Aduana ferrocarrilera de México, conocida como Pantaco, pues cuida fiel y amorosamente los intereses de un grupo de ex administradoras prianistas y zedillistas de hueso colorado.

A este grupo -que ha hecho de las suyas en las aduanas en los regímenes prianistas- se le conoce como "la jaula de las locas" o “las parejitas” y sus nombres son: Silvia Saucedo, Dolores Velazco, Frida Valdecasas, Leonor Pérez, Silvia Pecina, Heidy González, Dina Madrid, Yolanda Aguirre, Marcela, Kenia y compañía.

Ellas tienen bodegas y casas en Estados Unidos, fruto de su trabajo (ajá) y que al perder el control de Auditoría de Comercio Exterior, andan presumiendo tener negociado -además de Pantaco- el control de la Aduana fronteriza de Tecate y un par más.

¿Quién está detrás de estos dudosos nombramientos anti-4T?

Seguiré informando, como es la costumbre de mi BigData: con nombres, fechas, tiempos y lugares.

A ver si un alma caritativa le hace llegar estos datos duros al presidente, sobre el desmadrito que se cargan impunemente los actores de estos dos artículos de su servidor, que desprestigian y saquean impunemente a la 4T.

CAJÓN DE SASTRE

"Como decía tu abuelita la costurera: ´piquete que va derecho, aunque te frunzas", dice la cada vez más irreverente de mi Kalifa.