Amenazas increíbles = propuestas no creíbles

Samuel García reta a contrincantes y les pide salir del Pacto Fiscal.

La nueva forma de evaluar a los candidatos

Irreverente

Les platico esta nueva forma para evaluar a los candidatos que juran que se mueren por servir al electorado a través de los 21,368 cargos -incluyendo 15 gubernaturas- que se juegan el próximo 6 de junio. Arre!

1.- “Si gano, saco al Estado del pacto fiscal”.

A ver, si bien es cierto que de cada peso que Nuevo León aporta de impuestos, la Federación le regresa 10 centavos, ¿qué vas a hacer, Samuel? y ¿cómo le van a hacer los empresarios que creen tus ansias separatistas, para pagar los derechos de comercio exterior, siendo que las aduanas las opera el gobierno republicano y Nuevo León no tiene pasos de cabotaje hacia y desde Estados Unido ni puerto alguno?

Sabes que Los 90 centavos que dejarán de contribuir a la Federación les van a alcanzar para méndiga sea la cosa, porque a poco crees que el gobierno central se va a quedar de brazos cruzados ante semejante afrenta

Tú y los otros destrampados del grupo de gobernadores que ya no encabeza El Bronco y ahora quien sabe quién, están engañando a los bobos que todavía se chupan el atole con el dedo.

2.- “Si no le sigo otros tres años, lo que llevamos va a ser frenado por el que venga”.

A ver, si bien es cierto que metiste cables subterráneos en Calzada Del Valle y por eso te crees merecedor del apodo “Cul de sac”, por qué no dices, Miguel, que los contratos y toda el diseño de los planos ejecutivos los hizo Mauricio y no los concretó en la calle porque se le acabaron sus tres años y en ese entonces no quiso ir por la reelección?

Sabes que lo que estás haciendo con esa presunción del Cul de sac es saludar con sombrero ajeno y se necesita ser muy poco noble para no darle crédito a quien lo merece.

Tú y las focas aplaudidoras que impusiste en puestos clave del Cabildo, están engañando a los bobos que todavía se chupan el atole con el dedo.

Hay más, muchos más. Mañana o pasado le sigo.

CAJÓN DE SASTRE

“Si prometer no empobrece, amenazar para querer ganar te vuelve un paria”, les dice la irreverente de mi Gaby.