Samuel García dijo que Clara Luz Flores ya no tiene "nada que hacer" en la elección de Nuevo León debido a que cayó 18 puntos en las encuestas

México.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró la abanderada de Morena, Clara Luz Flores, no tiene nada qué hacer en las elecciones 2021.

En entrevista con Telediario, Samuel García refirió que él se encuentra entre los primeros lugares después de por semanas permanecer en el tercer o cuarto lugar. Esto gracias a que ha crecido de manera exponencial y sus otros contrincantes, como Clara Luz Flores, cayeron estrepitosamente.

Aseguró que el video de la secta NXIVM donde Clara Luz aparece junto al entonces líder Keith Raniere, dejó "noqueada" a la candidata de Morena debido a que desde entonces su campaña ha ido en picada.

"Recordemos que el famoso dicho caballo que alcanza gana, a mí las encuestas me ponían en tercero o cuarto y las encuestas me ponen que he subido en 16 puntos. Contrario a mí todos los demás han caído. La más clara es la de Morena que cayó 18 puntos y ya no tiene nada que hacer en esta contienda" Samuel García

Samuel García acusó a sus rivales de ser parte de “la vieja política”, especialmente a Adrián de la Garza y a Clara Luz Flores, candidatos del PRI y Morena, respectivamente, al asegurar que a diferencia de ellos, él “no tiene padrinos ni esposas impresentables”.

Además, explicó que no cree que el PAN decline a favor del PRI , y se dijo abierto a propuestas.

"Yo dudo que el PAN en Nuevo León vaya a declinar por el PRI porque hay que recordar que Adrián de la Garza le robó al PAN en tribunales Monterrey y Guadalupe y desde ahí hubo un rompimiento muy fuerte. Además yo nunca he visto que el cuarto lugar se le sume al segundo. Estamos abiertos, vamos creciendo, vamos para arriba, Colosio va a arrasar en Monterrey" Samuel García

Samuel García promete nuevo estadio para Tigres

Samuel García prometió que de ser electo gobernador construirá un nuevo estadio para Tigres.

Según Samuel García ya hay un plan para construir el nuevo estadio de Tigres, con la empresa Sinergía Deportiva, y existe ya un terreno visto para edificar el espacio.