Adrián y Paco, les estoy hablando, inútiles

Tramposos, mañosos, mentirosos y viles perros, con perdón de tan noble animal.

Medio año solicitando al ayuntamiento de Monterrey una certificación, y ¡No contestan!

Irreverente

Cuando platiqué con él, me mostró las escrituras, los recibos de luz, gas, agua, teléfono y hasta de internet, a su nombre, de la casa en la Colonia La Rioja -de Monterrey- donde vive con su esposa María de la Luz García y sus dos pequeños hijos, Luis Donaldo y María Emilia.

Entonces le pregunté: “y por qué no llevas todos esos papeles al Ayuntamiento de Monterrey y pides una certificación, ratificación ‘u’ como se llame, de domicilio, como la que todos los candidatos a un puesto de elección popular necesitan para acreditarse como vecinos del lugar donde quieren ser alcaldes, gobernadores, legisladores ‘u’ lo que sea y así les cierras el hocico (perdón por la irreverencia, pero el que ladra y amenaza con morder tiene como denominación de origen el nombre de ‘perro’ y este animal irracional no tiene boca) a los que te traen en chinga por el miedo de que ganes la alcaldía regia el próximo junio?”

Y me respondió: “tengo seis meses de estar pidiendo eso al Municipio de Monterrey y no me responden”.

Luego, zonseando, le pedí que me mostrara su credencial del INE para votar y, qué creen? También tiene inscrito su domicilio en la capital regia.

Publiqué la entrevista y a las tres semanas, três forajidos de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron a la Colonia La Rioja, y con lujo de rudeza cuestionaron a los vecinos de los siguientes nombres María de la Luz, Esthela, Gloria, Fernando, Esteban, Carlos, Héctor y Andrés, sobre si reconocían a Luis Donaldo Colosio Riojas y a su familia como “residente permanente, comprobado, demostrado, acreditado y vecino participativo”; esa fue la jerga que como loros repitieron leyendo un “oficio” con el sello del Ayuntamiento de Monterrey.

Por si se les ofrece, tengo los apellidos de estas personas pero por su propia seguridad y porque ellos me lo pidieron, no los menciono.

La confabulación existe

Como dichos vecinos respondieron que sí, a esa pregunta, los enviados la AEI, aplicaron el plan “B”: entrevistaron a ocho vecinos más, cuatro de ellos ligados a la priyista Karina Barrón. Tengo pruebas, por si soy requerido como ya me requirió la Comisión Estatal Electoral por andar entrevistando a Clara Luz

Y obvio, esos ocho paleros dijeron que Luis Donaldo no vive ahí.

Esto demuestra la confabulación que existe entre el Bronco (la AEI es estatal) con el PRI (Adrián y su titiritero Paco Cienfuegos son priyistas) y el PAN (todos los puestos de fiscales, vice fiscales y órganos autónomos fueron designados con el aval del Congreso local de NL, cuya mayoría está en manos de los panaderos).

Con la ayuda de medios comprados, quieren tumbar la candidatura de Luis Donaldo en Monterrey porque se les cuecen las habas para que Cienfuegos sea el próximo alcalde de Monterrey y que Adrián supere a Clara Luz, quien le lleva una ventaja de calle en pos de la gubernatura de NL.

Este trafique muestra la desesperación del Bronco, del PRI y del PAN ante lo que suena a un hecho:

Adrián de la Garza perderá estrepitosamente ante Clara Luz.

Cienfuegos hará lo propio ante Luis Donaldo y no quedará ni siquiera en segundo lugar, sino en tercero porque arriba de él se trepará Víctor Fuentes.

Ya anticipé desde hace un año que Clara Luz iría por Morena y tres partidos más (obvio, ni madres del PRI) por la gubernatura.

Hace cinco meses publiqué que Fuentes iría por la alcaldía de Monterrey sin el cobijo del PAN, y también dije que Luis Donaldo lo haría por el mismo municipio bajo el color naranja del Movimiento Ciudadano, sin alianzas.

Ah, también dije que Samuel sería el candidato del MC por NL, para perder gacho, pero sería.

No veo por que no vaya a suceder lo que hoy les vaticino.

Mañana le voy a platicar la “certificación de su domicilio como ejidatarios” en Mina, NL, de Cienfuegos y el papá del ex gobernador Rodrigo Medina.

Por lo pronto, en DETONA, encontrará mi plática con Luis Donaldo donde -por cierto y para cerrarles el hocico a los que quieren morder, demuestra que la casa en Santa Catarina la compró como inversión para irse a vivir ahí cuando sus hijos crezcan y les quede cerca el colegio y la universidad a donde los quieren mandar a estudiar.

CAJÓN DE SASTRE

“Ladran los perros, Sancho, señal de que vamos caminando”, dice la irreverente de mi Kalifa, citando a Cervantes.

A la memoria de mi querido amigo Desiderio Morales. QEPD.