Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y precandidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, dijo que resolverá trámites de Luis Donaldo Colosio.

Adrián de la Garza, alcalde con licencia de Monterrey y precandidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, aseguró que el 24 de febrero se reincorporará al Ayuntamiento para realizar la entrega definitiva de su administración.

En una publicación de Twitter, Adrián de la Garza detalló que analizará y resolverá trámites pendientes, entre ellas, la solicitud de residencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, precandidato a la alcaldía de Monterrey con Movimiento Ciudadano.

“Aprovecharé para analizar y resolver trámites pendientes con el fin de proteger los derechos político electorales de los candidatos, incluyendo la solicitud a la que ha hecho referencia Luis Donaldo Colosio Riojas” Adrián de la Garza

Colosio Riojas denuncia a Ayuntamiento de Adrián de la Garza

Este 22 de febrero, Luis Donaldo Colosio Riojas informó que presentó una denuncia penal formal por abuso de autoridad en contra de Manuel Cavazos, secretario de Ayuntamiento, Jaime Delgadillo, director de Participación Ciudadana y una jueza auxiliar que “firmó irregularidades”.

A medios, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que se han manifestado una serie de conductas emitidas por la propia secretaría de Ayuntamiento de Monterrey, liderado por Adrián de la Garza.

“A mí me están tratando de una forma distinta de la que tratarían a cualquier ciudadano de este municipio (Monterrey) por lo cual, hemos venido a presentar esta denuncia (…) Hay un abuso de autoridad con la intención para ejercer actos en mi contra” Luis Donaldo Colosio Riojas

Ayuntamiento niega residencia a Luis Donaldo Colosio Riojas

Luego de que el Ayuntamiento de Monterrey señaló que Luis Donaldo Colosio Riojas sólo llevaba 2 meses viviendo en el municipio y le negó su constancia de residencia; el precandidato de MC dice que los funcionarios del Ayuntamiento quieren impedirle competir por la alcaldía, su oposición es Francisco Cienfuegos, candidato del PRI.

El 20 de febrero, Luis Donaldo Colosio Riojas también denunció que integrantes del Ministerio Público intentaron ingresar a su domicilio, donde se encontraban sus hijos, en Nuevo León.