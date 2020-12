La gran importancia de los jóvenes

Es de vital importancia la participación de los jóvenes en la vida política de nuestro país, Salvador Allende en su magistral discurso en la Universidad de Guadalajara nos regaló una frase extraordinaria que lamentablemente se usa e incluso se conoce solo a medias: “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica; PERO IR AVANZANDO EN LOS CAMINOS DE LA VIDA Y MANTENERSE COMO REVOLUCIONARIO, EN UNA SOCIEDAD BURGUESA, ES DIFÍCIL”

Es esta segunda parte de tan conocida frase la que retomo hoy en este artículo, ya que veo con profunda tristeza que de entre los mismos jóvenes, muchos han cedido a esto, la “virtud” de la juventud, muchos la han convertido en una simple cuota, se han transformado en “jóvenes viejos” en el peor sentido de la palabra, una de las muchas acepciones de “viejo” en el diccionario, es la siguiente: “ALGO QUE NO ES NOVEDOSO O QUE RESULTA REPETITIVO” algunos se han convertido, además de lo anterior, en OBSTINADOS, NECIOS, TERCOS, SORDOS, Y REPETITIVOS (todo esto en los peores sentidos de la palabra).

Veo partidos “NUEVOS” que han copiado las peores prácticas de los partidos “VIEJOS” pero lo peor es ver a personas jóvenes, e incluso preparadas defendiendo esas prácticas que antes hubieran criticado, sin argumentos, atacando ante cualquier pregunta, en lugar de ANALIZAR Y REFLEXIONAR sin poder defenderse ante cualquier cuestionamiento, ya lo decía Allende, “ES DIFÍCIL MANTENERSE COMO REVOLUCIONARIO EN UNA SOCIEDAD BURGUESA” Pareciera que su argumento para defender lo nuevo, es que lo de antes era igual, así de tristes y patéticos se ven.

Como ejemplo de los partidos “nuevos” con las peores prácticas viejas, tenemos a Redes Sociales Progresistas, han decidido irse por lo “barato” y sumar a “luchadores” (pero no luchadores sociales, sino luchadores de “lucha libre”) optando por la vía sencilla y simplona de llamar a sus filas a gente “famosa” aunque no necesariamente sea la más preparada ni la más calificada, ni la que tenga mayor experiencia, van por la vía fácil de sumar a quien solo sirva para ganar votos, lo que están haciendo y a quienes están sumando es todo lo contrario a lo que la ciudadanía necesita, gente CAPAZ y PREPARADA.

Redes Sociales postulando a “Carístico”, “Tinieblas” “Blue Demon Jr” y a “la Barbie Juárez” todos ellos deportistas de alto nivel que merecen como personas y como deportistas todo mi reconocimiento, pero como preguntaba siempre un político al que respeto mucho: “¿Si te duele la muela, tú vas con el ginecólogo?” todos sabemos la respuesta… como dice el sabio refrán “ZAPATERO A TUS ZAPATOS” y por si nos quedara duda del “papelón” que han hecho los artistas, deportistas y demás gente “famosa” que se han querido dedicar a la política, tenemos muchos lamentables ejemplos pero el más visible y actual que tenemos es el futbolista gobernador, que literalmente “no da una” gobernando, aunque futbolísticamente haya sido sumamente destacado al igual que estos cuatro personajes que tristemente ante la carencia de pensadores, intelectuales, políticos de buen nivel y académicos, hoy es lo único que presume postular RSP.

Yo los invito a que PROFESIONALICEMOS la política, ¿Quieren sumar futbolistas, artistas, luchadores? Busquen a los más capaces, no necesariamente a los más famosos, busquen a los que han buscado “prepararse” para que así puedan así dar buenos resultados a la ciudadanía, piensen como estadistas y no solamente como simples “sumadores de votos” para “mantener un registro”, pues además recordemos que los partidos nos cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos como para que además nos entreguen “productos” de dudosa calidad.

En mis redes sociales, disfruto de la plática, de la argumentación, y aprendo muchísimo de cada uno de ustedes, por eso me ha extrañado, que los mismos jóvenes, los que ayer eran “REVOLUCIONARIOS” hoy simplemente “CALLAN COMO MOMIAS” y algunos no solo callan, sino que hasta defienden lo indefendible, pasando de ser jóvenes talentosos y críticos, a convertirse en viles y patéticas focas aplaudidoras. (DE SEGUIR ASÍ, NO ME EXTRAÑARÍA VERLOS CON EXTRAVAGANTES SACOS EL DÍA DE MAÑANA EN LAS “MAÑANERAS”)

Jóvenes, no caigan en ese juego, sean leales a sus ideales, QUE LA JUVENTUD LES SIRVA NO SOLAMENTE PARA OBTENER “CUOTAS” EN CANDIDATURAS, que esta sirva para fijar posiciones, para innovar, para hacer las cosas de manera diferente y para así realmente lograr un cambio profundo en la política y por tanto incidir positivamente en nuestro país, no necesitamos jóvenes patéticos, sumisos y convertidos en sombras.

Yo los invito a que PROFESIONALIZANDO la política, “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”.