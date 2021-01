Jaime Torres Bodet, el olvidado gigante de la educación y la diplomacia mexicanas (Video)

Jaime Torres Bodet, los Contemporáneos y la dorada prisión de la burocracia.

Presento a continuación una charla con el historiador Samuel Rico Medina, encargado del despacho del Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCM; con presentación de Juan Gerardo López Hernández, de la secretaría de Cultura de CdMx), sobre Jaime Torres Bodet (JTB; 1902-1974) y su obra diplomática y educativa.

Un personaje al que me he aproximado desde mis estudios universitarios al grado de titularme en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el ensayo Obra diplomática y educativa de Jaime Torres Bodet (1994; ver en el sitio TesiUnam). Ensayo formal que en el presente he revisado, profundizado y enriquecido, y se encuentra en dictamen editorial con el título Jaime Torres Bodet, los Contemporáneos y la dorada prisión de la burocracia. La conversación ha sido auspiciada por el propio AHCM.

La obra de JTB junto a la de José Vasconcelos, su maestro, estructura la columna vertebral de la educación pública mexicana. Por otro lado, el poeta abrevó de su comunicación con Alfonso Reyes y Genaro Estrada para asimismo tomar el rumbo de la diplomacia. Ambas rutas conformaron y maduraron a una figura esencial para el país, la del intelectual que trabaja con probidad, talento y aun brillo para el Estado Mexicano posrevolucionario, en beneficio de los mexicanos.

Obtener una Mención Honorífica en el Premio de Crónica de la Ciudad de México, 2020, “Las Mujeres de la Ciudad”, convocado por el AHCM, me ha proporcionado la oportunidad de acceso a una puerta de comunicación hasta ahora impensada. Un día de diciembre pasado recibí una llamada telefónica mientras cocinaba. Era del Dr. Samuel Rico Medina, quien me comunicaba la decisión del jurado compuesto por Laura Esquivel, Celia del Palacio, Yelitza Ruiz, Clara Inés Ramírez y Lucrecia Infante. Dudé, como siempre, pues aun había olvidado el concurso; así que tras la breve confusión y respectiva aclaración, procedí a brindar y cenar con más gusto.

Tras algunas llamadas más y al enterarse de mi interés por JBT, Samuel tuvo la generosidad de invitarme a una charla sobre este personaje ejemplar y fundamental para México. Aquí está el video transmitido por el AHCM el pasado 21 de enero.