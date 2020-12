Lo mejor y lo peor del año de la pandemia.

1. Personaje del año:



Sin duda, y por mucho, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente todo el debate publicó durante 2020 giró en torno a su persona, sus ideas, sus proyectos y hasta sus bromas. Su personalidad trascendió y, por muchas razones —la principal: la profundidad de la transformación política y social que encabeza—, ha ganado un lugar entre los gobernantes más destacados del mundo. Ha sido el presidente más atacado y aun insultado en la historia de México, pero a pesar de ello su popularidad no ha dejado de crecer. El pueblo no se deja engañar.

2.- Figura del sector privado 2020:



Médico infectólogo Francisco Moreno, del Centro Médico ABC. Fueron extraordinariamente relevantes sus apariciones públicas tanto para cuestionar la estrategia del gobierno federal contra la pandemia como para orientar a la sociedad mexicana. Un verdadero contrapeso al poder del Estado en el momento histórico más complejo en cien años.

3.- El ejemplo positivo de la 4T en la pandemia:

Médico infectólogo Gustavo Reyes Terán. Se alejó de los reflectores para, simple y sencillamente, ponerse a trabajar. Al principio de la crisis aparecía en las mañaneras de AMLO o en las tardeadas de Gatell, pero prefirió al anonimato productivo y creativo para, muy en serio, entregarse a la tarea de la reconversión de no pocos hospitales del sector salud, que gracias a su dedicación pudieran recibir pacientes dañados por el covid-19.

4.- Personaje político de 2020:

Evidentemente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ha sido una verdadera maestra en el arte del equilibrismo. Su gobierno ha sido exitoso —por lo tanto su aprobación ha crecido muchísimo— por sus habilidades en la cuerda floja de la lealtad. Ante el reto de estar a muerte con López Obrador —como lo ha estado durante años— y, al mismo tiempo, rechazar lo incorrecto que se hace en la administración federal, Sheinbaum ha realizado sorprendentes acrobacias sobre el delgadísimo alambre de la política.

5.- Periodista del año:



Carmen Lira, directora de La Jornada. Si hay un medio de comunicación que contribuyó a llevar al gobierno de México al proyecto de izquierda de Andrés Manuel, ese es el dirigido por la señora Lira. Pero como amor no quita conocimiento, La Jornada no ha dejado de cuestionar lo que considera cuestionable en la 4T. Sus Rayuelas — el pequeño espacio cotidiano de la dirección— muchas veces son más fuertes que las críticas tan elaboradas de otros medios de comunicación identificados con la oposición política, pero sobre todo ideológica, a la administración de López Obrador.

6.- Decepción del año:



Epidemiólogo Hugo-López Gatell. Inició 2020 como el funcionario más creíble del gobierno federal, después del presidente AMLO. Cautivó a México por su forma de expresarse y porque parecía que todos sus dichos estaban basadas en la ciencia médica. Muchos meses se mantuvo en el pedestal de la confiabilidad, del que se cayó por tanto aparecer en los medios, por tantas mujeres que lo llamaban “guapo”, por tantos bots de la redes sociales que defendían sus propuestas, pero sobre todo por los innumerables elogios que recibió del presidente de México. La popularidad —que es la gloria en centavos, en opinión de Víctor Hugo— lo mareó, lo cegó y lo perdió.

7.- Figura de oposición 2020:



La alianza PRI-PAN-PRD. El contundente triunfo electoral del presidente López Obrador en 2018 acabó, para todo fin práctico, con la oposición. Pero las democracias no funcionan con un solo partido fuerte. Lo poco que representan los tres principales partidos políticos —PRI, PAN y PRD— en forma conjunta suma bastante, tal vez no lo suficiente como para impedir que Morena gane en las elecciones de 2021, pero sí, al menos, para evitar que arrase la 4T. Apoyo sin duda lo que hacen Andrés Manuel y su gobierno, pero preferiría que en la Cámara de Diputados batallaran mucho más para ganar los debates. Esto es, diría Unamuno, deberían esforzarse más por convencer y no conformarse con solo vencer porque el gobierno tiene la mayoría.

8.- La incógnita del año:

Empresario Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué busca esta persona, el segundo hombre más rico de México? ¿Por qué su radical rechazo a seguir las recomendaciones de la OMS y los grandes médicos de todo el mundo para combatir al coronavirus? ¿Es diversión, o un plan perverso, lo que hace en redes sociales: pelear día y noche, presumir su fortuna, alardear de que puede reunir, para romper la sana distancia y sin cubrebocas, a periodistas acobardados que en sus espacios de opinión promueven tales medidas? ¿Pretende construir una candidatura presidencial? ¿O se trata de algo mucho más vulgar, como el aburrimiento producto de la riqueza lo ha llevado a perder el juicio?

9.- Deportista 2020:



Sergio Checo Pérez. Aunque, por lo que me dicen, es un muchacho creído y altanero —así se comporta cuando la gente lo saluda en lugares públicos, por ejemplo en los aeropuertos—, el hecho de que haya ganado una de las etapas de la Fórmula 1 representa un enorme avance en un país con muy malos deportistas. Aquí, tristemente, todo es futbol, que es un gran deporte, pero no el único. Está tan arraigado que ni siquiera la fuerza de AMLO ha logrado que nos acerquemos a otro juego, el beisbol, que no sería ninguna solución ya que este es un deporte de nivel menor en cuanto a la actividad física. Algún día tendremos ciclistas, atletas, especialistas de primera categoría en otras disciplinas deportivas.

10.- Personaje que hará falta en el 2021



Alfonso Poncho Romo. Este empresario, neoliberal y conservador, se retiró del gobierno de izquierda de AMLO después de dos años de trabajo. Hacía falta alguien así en la 4T, que ya no debe ir más en la dirección izquierdista. En mi opinión era necesario un presidente que trabajara principalmente por los pobres. Pero por cierta falta de cuidado en las formas ello quizá se ha traducido en que los ricos están dejando de invertir. Y sin inversiones privadas no puede haber ni desarrollo ni empleos ni ingresos suficientes para el sector público. Romo estaba al lado de Andrés Manuel para dar la otra versión de las cosas, la contraria, por ejemplo a la absurdamente estadista de alguien como la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Se le va a extrañar en 2021, que debe ser para México el año de la recuperación. Estoy seguro de que, con habilidad y mucho trabajo, Andrés Manuel sacará a la economía mexicana de la crisis. Más eficiente será en esa tarea si el presidente de México cumple su promesa de seguir escuchando a su amigo Poncho Romo. Uno de los retos de AMLO será el de asegurarnos que este hombre de negocios siga presente en la oreja derecha del presidente de nuestro país, quien no debe perder su capacidad de escuchar a quienes piensan distinto.

11.- Héroes y heroinas 2020

Médicos, médicas, enfermeros, enfermaras, personal de limpieza, etcétera de los hospitales públicos y privados. Desde aquí, gracias y toda mi admiración.

12.- Mi recuerdo más importante

Mi mamá que murió este año. Su amor por las flores del naranjo.