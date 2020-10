Déficit en el sistema educativo en Michoacán: ¿Mala Administración, compromisos políticos o Caja chica electoral?

La realidad del déficit en el sector tiene su origen desde la aprobación de un presupuesto de egresos deficitario cada año por el poder legislativo, MORENA y sus diputados siempre nos hemos pronunciado en contra del presupuesto de egresos en estos últimos 2 año 2019 y 2020.

Para muestra la cuenta publica del propio gobierno del estado del año 2019, indica:

Tabla 1 Cortesía

Que a la secretaria el gobernador le asigno un gasto de $23,083,956,474.00 de pesos, pero que fue aumentado en $4,602,248,493.59 de pesos, para quedar en $27,686,204,967.59 de pesos, esta disparidad en números es producto de varios factores, pero principalmente de una nomina educativa poco transparente, gastos mal planificados e información imprecisa sobre cuánto es realmente el gasto en el sector educativo en nuestra entidad.

Por dar ejemplo el CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ESTABLECER EL MECANISMO DE PAGO DE NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "CONVENIO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE LA "SHCP", REPRESENTADA POR SU TITULAR, ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ; LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUBSECUENTE LA "SEP", REPRESENTADA POR SU TITULAR, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LO SUCESIVO EL "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR, SILVANO AUREOLES CONEJO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE GOBIERNO, CARLOS HERRERA TELLO, Y EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, CARLOS MALDONADO MENDOZA.

Establece entre sus clausulas que:

PRIMERA.- OBJETO.- El CONVENIO tiene por objeto establecer las bases para instrumentar el mecanismo para que, por cuenta y a nombre del GOBIERNO DEL ESTADO, la SEP efectúe el pago de la nómina de los trabajadores al servicio de la educación básica, incluyendo la indígena y especial, del Estado de Michoacán de Ocampo, en lo sucesivo el "PERSONAL", que no se encuentren previstos en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a los lineamientos que al efecto emitan conjuntamente la SEP y la SHCP; dicha entidad federativa en todo momento mantendrá su calidad de patrón.

Para efectos del CONVENIO, se entenderá por PERSONAL a las personas físicas que presten servicios personales de las funciones docentes, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivo, de supervisión, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación en activo, cuyos códigos de plaza se señalan en el Anexo 1.

SEGUNDA. - RECURSOS. - Las PARTES acuerdan que el GOBIERNO DEL ESTADO aportará los recursos correspondientes y suficientes para el pago del personal por un porcentaje equivalente al 65.4 por ciento del costo total de la nómina del PERSONAL y la Federación, complementará como máximo el 34.6 por ciento restante hasta alcanzar el 100 por ciento, conforme a lo señalado en los Anexos 1 y 2.

El total de plazas que se establecen en el anexo uno de dicho convenio son por un total de 30,766 plazas, pero si revisamos las obligaciones de transparencia de la SEE en su obligación que se indican en la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, en su Artículo 35. ”Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: Fracción X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa” en su informe correspondiente a Abril Junio 2020, nos indica que el total de plazas de la secretaria de educación del estado son : 29,905 de base y 166 de confianza que sumadas arrojan un total de 30,07 entonces hay inclusive 695 plazas de mas que cubren el convenio con la federación. Por lo cual al menos en el papel NO DEBERÍA DE HABER PROBLEMA ALGUNO PARA EL PAGO PUNTUAL DE LOS DOCENTES MICHOACANOS, mas aun cuando la federación ya ha anunciado que ha entregado su porcentaje de aporte correspondiente, sin embargo sin demostrarlo el gobernador habla de 35 mil plazas, que no aparecen ni en el convenio, ni en las obligaciones de transparencia de la SEE.

Otra cosa que tampoco ha mencionado la SEE y el gobierno del estado, son los ahorros que ha acumulado en el ejercicio del presupuesto 2020, pues el capitulo 1000 salarios, no son todos los recursos de los cuales dispone la SEE para su ejercicio, hasta 2018 la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo mandataba en su articulo 20 fracción V que : ARTÍCULO 20. La iniciativa de decreto que contenga el proyecto de Presupuesto de Egresos, que presente a la consideración del Congreso el Ejecutivo del Estado, contendrá lo siguiente:

V.- Asignación por Unidad Programática Presupuestaria, Programa Sectorial, Prioridad Transversal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Subprograma Presupuestario y Partida.

Donde se indicaban claramente que gasto tenía cada unidad responsable y sus conceptos, así como su monto por gasto de tal manera por ejemplo en 2017, que fue el ultimo año que se remitió al congreso dicho documento en sus páginas 109 a la 130 incluye todo el gasto de la SEE Asignación por Unidad Programática Presupuestaria, Programa Sectorial, Prioridad Transversal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Subprograma Presupuestario y Partida.

En ese año 2017, por ejemplo la Dirección de Educación Secundaria tenía asignados en la partida 21701 para Materiales y suministros para planteles educativos $ 178,105, 255.00 pesos, partida que por obvias razones no fue utilizada en este 2020 y cuya resignación desconocemos de todos es sabido las protestas de los estudiantes normalistas por la falta de pago de sus becas.

Ni viáticos nacionales e internacionales, ni alimentos, ni viajes, ni convenciones, ni útiles de oficina, de aseo y otras partidas que no fueron desde marzo de 2020 gastadas, ni lo serán en al menos los siguientes meses que restan de 2020, simplemente por la pandemia, la gran pregunta es. ¿Qué ha hecho o a donde ha reasignado el ejecutivo estatal dichos dineros, que deberían ser ahorros?

El gobernador pretende que la federación le apoye con más recursos para motivar la jubilación anticipada de 10 mil maestros michoacanos, aunque ya voces al interior del magisterio suenan con rumores que dichas plazas serán vendidas, como lo fueron los ingresos de forma obviamente tramposa a las escuelas normales de nuestra entidad por varios funcionarios, acciones que fueron escándalo a nivel nacional y en los cuales no hubieron castigos, ni que decir de los rumores de que los cambios de adscripción de igual manera se entregan a cambio de un pago. En fin: ¿usted cree que con todo esto, realmente los dineros extraordinarios que pide para hacer frente a los pagos, sean producto de un mal manejo de las finanzas y las nominas educativas? Obvio estamos en tiempos electorales y de algún lado deberá de salir los dineros para intentar ganar conciencias y que, si no ganan que es lo más seguro que pueda suceder, tener su vida y la de sus incondicionales resuelta.

Usted tenga la última palabra.