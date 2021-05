Todos muertos de sed

El hombre ha subestimado el agua salobre, pues en cierta medida se puede usar para el riego, ya lo hacen en algunos países.

Crisis mundial por desabasto de agua

Ante la falta de agua potable y la crisis mundial por el desabasto del vital líquido, el agua salobre es y será una opción para la supervivencia humana.

Hay por lo menos 11 tipos de agua:

*Agua potable

*Agua dulce

*Agua salada

*Agua salobre

*Agua dura

*Agua blanda

*Agua destilada

*Aguas residuales

*Aguas negras

*Aguas grises

*Agua bruta

En la primaria me dijeron que el agua era incolora, insípida y que tomaba el cuerpo del recipiente que la contiene; lo que no me informaron fue que el agua tiene memoria y que también hay agua mineral para la cuba ¡salú!

Pero la “exigencia” del agua viene en función a sus características químicas, físicas o biológicas, y una de las principales, además del agua dulce es el agua salobre.

El agua salobre tiene una salinidad entre el agua dulce y el agua de mar. La salinidad del agua salobre no está definida con exactitud y según los expertos puede abarcar una gran variedad de regímenes de salinidad. El agua salobre puede contener entre 0.5 y 30 gramos de sal por litro.

Más claro, el agua salobre, que es menos salada que la de mar, requiere menor tratamiento para su uso doméstico o como agua potable.

Dicho de una forma más elegante, el agua salobre es agua con niveles de salinidad más/ menos de agua de mar y agua dulce. En la mayor parte del mundo esta agua se localiza en la superficie (como lo es en el caso del dique El Camalote) o subterránea; también en una mezcla con el agua de mar, en profundos “acuíferos fósiles”, y donde la sal se disuelve de los depósitos minerales acumulados.

Por los siglos de los siglos, el hombre ha subestimado el agua salobre, pues en cierta medida se puede usar para el riego , ya lo hacen en algunos países; eso sí, la industria ha sido más cautelosa, porque daña los equipos y tuberías. Hasta ahora no es apta para el consumo humano o el ganado ... aunque pensándolo bien y mirando la crisis mundial por la falta del agua, en una de esas nos será más fácil someter a tratamiento el agua salobre, claro, porque es más fácil de desalinizar que el agua de mar.

En fin, le voy a dar un dato que ni yo conocía, me lo dijo un ex empleado municipal de Tampico, el mismo que me informó Pedro Sors, es un idiota, ridículoooooo y embustero.

Le cuento que más de la mitad de los humanos viven a menos de 200 km de distancia de una costa, es decir, no muy lejos del mar, y que en los Estados Unidos, como en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, ya se registra una fuerte mezcla de agua salada; esto lo experimentan allá por las costas de California, Nueva Jersey, Florida y Nueva York.

Pero eso sucede en regiones enteras en el mundo, aunque eso sí, hay gobernantes que van uno o dos pasos adelante de los demás; por ejemplo en las Maldivas, la isla de Thoddoo, ya utiliza una combinación de recolección de agua de lluvia y desalinización para proteger sus acuíferos de la sobreexplotación.

Algo similar pretende Jorge Rivera, gerente General de la COMAPA Zona Conurbada, según quiere heredar la mejor Comisión de Agua de la historia, y por eso sus asesores ya hablan de mantener el desarrollo y potencial económico de Tampico y sur de Tamaulipas con la adquisición y activación de plantas potabilizadoras de tratamiento de aguas saladas o plantas potabilizadoras de tratamiento de aguas salobres; de lograrlo sería un buen ejemplo para el resto de México, un país que necesita suministros públicos de agua potable de cara a la hambruna mundial que se vaticina.

