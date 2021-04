Elecciones: El Voto Inútil

Una democracia se construye en base a la igualdad y la justicia, luego desconcierta que se distorsione con el encono y la inmoralidad electoral.



Como Veo Doy

Reserva de golpes bajo en la contienda electoral

Estimado Lector, ya estamos en el tercer round electoral. No han habido asaltos de tanteo. Desde la primera campanada los contrincantes se han dado con todo. Quisiera decir que no se han guardado nada, pero estimo que nos van a sorprender, que aún tienen reservados sus mejores golpes, a los bajos, por supuesto. Y no serán propósitos de políticas públicas, de soluciones a las necesidades de los ciudadanos, no, porque no quieren.

Por ahora y en general, según se aprecia en la campaña electorera en curso, lo único que les interesa es obtener o conservar el poder. Noquear al enemigo, que no se levante pues. Y como prueba de tanta violencia, doy fe, en este momento que le escribo a Ud., sábado 24 de abril, a las 11:01 horas, que me está llegando, vía SDP, la noticia del asesinato del candidato a diputado del Partido Verde Ecologista por el Distrito 15 de Tamaulipas, Paco "Batata" Rocha, ex futbolista que llegó a jugar con el Ajax de Holanda. DEP.

¿Puede surgir algo bueno del odio histórico entre el PAN-PRI-PRD?

En esta semana ha arreciado a través de las redes sociales, la campaña del voto útil, estrategia de la oposición que le dio buenos resultados con Fox (Pan-Verde, partidos afines), logrando mayoría en ambas Cámaras, lo cual es conveniente para el Ejecutivo a fin de realizar mejor su trabajo. Hoy la oposición trata de repetir el caso con partidos que abanderan causas opuestas, no por estrategia, sino por una acción desesperada ante una batalla perdida. ¡Qué pena!

Yo no he escuchado y posiblemente Ud tampoco, reflexivo Lector, que una democracia sea pacífica y armoniosa cuál la Última Cena, pero sí he leído que persigue nobles propósitos como lograr una sociedad de ciudadanos libres e iguales , gobernados por una clase política cuya principal cualidad es la capacidad de entender y resolver los grandes problemas que el país afronta.

¿Se puede creer que existen tales propósitos en los 10 partidos que se desgarran por el privilegio de "servir" al pueblo? ¿Puede surgir algo bueno del odio histórico entre el PAN-PRI-PRD, que hoy intentan armar con sus pedazos, un remedo de Frankenstein? ¿Acaso el voto útil que suplican no es un reconocimiento a su incapacidad de vencer por sí mismos, ofreciendo y creyendo, en un proyecto eficaz de gobierno?

Parece, ante tanto batidero, agresiones, burlas y frivolidades en la propaganda electoral (canciones, bailes, representaciones cómicas y ridículas), que lo que está en juego no es el honor de servir si no la oportunidad de servirse de la sociedad, de hacer negocios. ¿O porqué tanto apuro? Primero la transa o no se avanza.

¿Qué puede quedar si del total de votos se resta el voto duro de cada Partido? ¡Pues quedaría lo que denomino el voto inútil! Esto es, la suma de los votos en blanco, de los votos nulos y de las abstenciones. Esta suma puede ser tan significativa como el voto válido.

Lo democrático es votar por su preferido

Lo propio, democrático y honesto, es votar cada quien por su candidato preferido y no por otro debido al temor o dudas inducidas por terceros, cuyos fines e intereses no son claros. Omitir a su preferido y votar por el que Ud. no quiere con el único fin de cerrarle el paso al partido que sus adversarios están seguros que triunfará, puede resultar perjudicial.

Así las cosas, es obvio que habrán muchos electores indecisos y otros tantos que piensan que no hay partido al que valga la pena otorgar su voto, más un buen número que le tienen sin cuidado las elecciones o no cree en ellas. Para todos éstos lo democrático es sumar su descontento al Voto Inútil, es decir, votar por su preferido o votar en blanco, anular su voto o simplemente abstenerse, pero no votar por alguien que uno no quiere.

Se dirá que esta opción es irresponsable, sin embargo es tan válida como la que ejercen los Senadores y Diputados que pueden votar a favor, en contra o abstenerse, y nadie lo ve mal. Una suma muy alta de votos en blanco, nulos y abstenciones, sería un poderoso llamado de atención a quien esté gobernando, sobre la decepción, desconfianza e incredulidad del pueblo. ¿Puede ser?

RENDIJAS

Levántate, ¡Tú eres la fuerza y el derecho! ¡No envilezcas de miedo soportando al verdugo! (Antonio Mediz Bolio. Poema: Manelic). ¡No al voto del miedo!

Morena parecía que iba a arrasar, pero sus candidatos con inaceptables desvíos sexuales, le han metido el pie. ¿O no Félix, David, Saúl, …? ¡Es pregunta!

Lo mejor será que cada Partido ofrezca soluciones a los grandes problemas nacionales. Pero no quieren.

Abril 26 del 2021