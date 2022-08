YouTube sigue pensando en nuevas formas de mantenerse vigente. Esta vez se reporta que tiene planeado lanzar servicio de video streaming.

Desde The Wall Street Journal, se informa que la compañía de Alphabet Inc quiere estrenar una tienda en línea donde los usuarios elijan “streaming a la carta”.

Todo esto se realizaría a través de la aplicación principal de YouTube para mayor comodidad de las personas. Sería como una tienda de canales de streaming.

En la actualidad, el sitio web de videos deja que los suscriptores de YouTube TV, paquete online de canales de cable que cuesta al mes casi 1200 pesos, agreguen servicios como HBO Max.

YouTube (Pixabay)

De acuerdo con The Wall Street Journal, ya existen pláticas con algunas empresas de entretenimiento para que se sumen al proyecto y negocio.

Aunque no se han ventilado quiénes estarían dispuestos a trabajar con YouTube en la industria del streaming que con el paso del tiempo presenta una competencia más dura.

Se espera que con el paso del tiempo se puedan dar a conocer esta información. Además de que se den más detalles sobre su funcionamiento.

La intención de YouTube es que atraer más suscriptores y clientes a su plataforma, ya que quieren aumentar su crecimiento en los próximos años.

YouTube (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

¿Cuándo se estrenaría el servicio de video streaming que lanzará YouTube?

El servicio de video streaming que lanzará YouTube podría estrenarse en otoño , aunque no hay definida una fecha hasta el momento.

Se sabe que desde hace 18 meses, YouTube se encuentra trabajando en este proyecto, por lo que es muy probable que no falte mucho para que comience a circular.

Para muchas compañía de entretenimiento es atractivo el servicio de YouTube , ya que va de acuerdo con su plan de marketing.

YouTube (NordWood Themes / Unsplash)

Bill Rouhana, director ejecutivo del medio Chicken Soup for the Soul Entertainment, ha declarado a The Wall Street Journal que:

“Están haciendo que sus servicios estén disponibles en tantos lugares como sea posible, para que tengan la mayor oportunidad posible de atraer a la gente”.

A pesar de que parece arriesgado el servicio de video streaming de YouTube, se busca evitar que las personas suspendan sus suscripciones al tener una experiencia de entretenimiento más completa.

Es decir, un lugar donde todos los contenidos, de diversas empresas audiovisuales, puedan ser disfrutados sin hacer uso de varias plataformas de streaming.