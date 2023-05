Un usuario de TikTok mostró cómo decidió usar la inteligencia artificial de Photoshop para ponerse cabello, sin embargo esto no resultó como esperaba.

No cabe duda que el auge de las imágenes generadas por inteligencia artificial han sido toda una sensación, especialmente en redes sociales como TikTok.

Pues la inteligencia artificial es capaz de generar varios retratos o colocar elementos que en la foto original no había, por lo que un usuario decidió ocupar esta herramienta para ponerse cabello.

No obstante, el resultado de usar una inteligencia artificial para ponerse cabello, no resultó como quería y TikTok lo notó.

Ni la inteligencia artificial pudo ponerle cabello y TikTok se burla de él

En TikTok un nuevo video viral ha causado risas entre todos, pues un hombre decidió probar suerte con la inteligencia artificial de Photoshop para ponerse cabello.

Y es que tal y como revela el video de TikTok, el cual ya se hizo viral en la plataforma con poco más de 404.6 mil reproducciones, muestra que ni la inteligencia artificial pudo ponerle cabello.

Pues al momento de ejecutar el programa de edición con inteligencia artificial y subir su foto, el resultado no fue como esperaba.

Ya que a la foto que analizó la inteligencia artificial, no le colocó el cabello que deseaba y lucía casi igual.

No fue problema de la inteligencia artificial, le hacen ver su error a hombre que quería ponerse cabello

Los usuarios le aseguraron que no era porque la inteligencia artificial de Photoshop no sirviera para colocarse cabello, sino que no había seleccionado correctamente.

Pues la inteligencia artificial solo trabaja con base en lo que selecciona el usuario; en este caso no escogió la parte de la cabeza por lo que no pudo ponerle el cabello que quería.