Telcel está fallando en varias partes de México

Los servicios de telefonía de Telcel no están funcionando en diversos estados de México.

Has tenido problemas con tu teléfono desde la mañana de este 2 de marzo; no, no es tu celular, resulta que Telcel ha reportado una serie de fallas durante todo el día, afectando equipos y usuarios en varias partes de México.

De acuerdo a varias personas y el sitio Downdetector, el principal problema con Telcel es que no hay señal, lo cual directamente afecta todo el funcionamiento general de los móviles, pues no se pueden hacer llamadas, usar aplicaciones o internet en general.

Los Estados más afectados son Jalisco, Querétaro, Ciudad de México , Nuevo León , Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí; es decir, las afectaciones se limitan en general a la parte centro del país. A señalar que no es una caída generalizada, tu equipo podría no verse afectado aunque estés en alguna de la zonas mencionadas.

