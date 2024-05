En estos días donde la temperatura ambiente ha aumentado considerablemente, es posible que hayas visto el mensaje de recarga en espera en iPhone.

Para mucha personas, sería la primera vez que ven la leyenda de recarga en espera en iPhone, por lo que no saben qué significa.

En realidad no debes de preocuparte, de hecho es un sistema de seguridad que evita que tu celular se dañe por las altas (o bajas) temperaturas.

Y resolver el problema es muy fácil, pues no necesitas hacer gran cosa para que tu equipo vuelva a cargar normalmente.

Recarga en espera en iPhone (Apple)

¿Qué significa recarga en espera en iPhone?

Si ves la leyenda de recarga en espera en iPhone, significa en principio que tu celular se ha sobrecalentado al momento de cargar su batería.

Sin embargo, este no es el único escenario donde puede aparece la recarga en espera en iPhone, también cuando el dispositivo se encuentra muy frío.

Esto pasa como una forma de proteger el dispositivo, para que sus componentes no se dañen por el calor extremo, o por una entrada de energía inesperada, cuando está frío.

No te preocupes, no le pasa nada a tu equipo ni se descompuso, es algo normal que incluso sucede en dispositivos que no son de Apple.

iPhone (Unsplash)

¿Qué hacer con la recarga en espera en iPhone?

Si ves que te aparece la recarga en espera en iPhone, puedes hacer dos cosas, dependiendo del por qué pasó esto:

Si está demasiado caliente, llévalo a un lugar más fresco, alejado de la luz solar directa

Si está demasiado frío, llévalo a un lugar más cálido

En ambos casos, lo recomendable es desconectar el dispositivo y esperar un rato a que su temperatura baje o suba, dependiendo lo sucedido.

Una vez que hayan pasado algunos minutos, ya no debería de aparecer el mensaje de recarga en espera en iPhone.

Si este sigue apareciendo, espera otro poco antes de intentar la recarga otra vez; si no se soluciona será necesario llevar el dispositivo a una revisión.

iPhone (Unsplash)

Con información de Apple