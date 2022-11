Si te llega un mensaje a tu teléfono sobre un problema en el pago de tu cuenta de Netflix, ten cuidado pues podría ser un estafa para robarte tus datos.

Varios usuarios de Netflix han advertido que les está llegando un mensaje al respecto, el cual los redirige a un sitio para “arreglar” el problema.

Ahí se pedirían diversos datos sobre la cuenta de Netflix, como el nombre de usuario y la contraseña, esto con el fin de tener acceso a la suscripción y toda la información del usuario.

El mensaje sobre el pago de suscripción rechazado no sería el único, también se han reportado cosas como supuestas suspensiones de cuentas, cargos extra o cobros no autorizados.

Sin embargo, todos estos mensajes tienen el mismo objetivo de engañar a las personas para obtener los datos de las cuentas de Netflix.

Fraude Netflix (Especial)

¿Qué hacer si caí en la estafa de Netflix?

Si te engañaron con esta estafa de Netflix, no te preocupes; tómalo con calma y has lo siguiente para que no tengas problemas en el futuro.

Primero, cambia tu contraseña de Netflix, esto con el fin de evitar que alguien entre sin tu consentimiento; de hecho, sería recomendable cambiar todas tus contraseñas.

Si no te sientes seguro con esto, recomendarías cancelar esa cuenta de Netflix y abrir otra con un usuario diferente.

Si tienes conocimiento de que un tercero accedió a tu cuenta de Netflix; además de las contraseñas, notifica al banco, si es que vinculaste alguna tarjeta de crédito con el servicio.

Esto para que bloqueen cualquier gasto “irregular”, además para hacer el cambio inmediato de tarjeta, evitando posibles inconvenientes inmediatos.

Netflix (Netflix)

Netflix aclara que nunca pedirá información personal a sus usuarios

Debido a que Netflix es víctima constante de este tipo de fraudes, la compañía a declarado que en ningún momento pedirá algún tipo de información personal a sus usuarios.

Esto incluye datos de cuentas bancarias, contraseñas o nombres de usuario; por ello piden no hacer caso de cualquier SMS o correo electrónico que llegue con esa intención.

Además menciona que nunca se fíen de links a sitios externos, pues el único portal autorizado de Netflix en México es https://www.netflix.com/mx/ o en dado caso https://www.netflix.com para la versión internacional.

Si el enlace no corresponde a cualquiera de esas dos direcciones, es recomendable salir de inmediato para evitar cualquier robo de identidad.

Netflix (Netflix)

Con información de El Informador.