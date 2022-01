Popcorn Time deja de funcionar de manera definitiva; el portal y aplicación pirata para ver Netflix no se encuentra disponible desde el pasado 4 de enero de 2022.

De acuerdo con Bloomberg, los propios administradores de Popcorn Time mandaron un correo a reporteros y relacionados anunciando que cerrarían sus puertas.

Si se va al que era el portal oficial de Popcorn Time se puede ver que todo el contenido fue reemplazado por una imagen donde muestra una gráfica negativa y las siglas “R.I.P.”

Popcorn Time (Popcorn Time)

Si bien no es la primera vez que Popcorn Time cierra, todo indica que esta vez ya no habrá un regreso, pues se da a entender que el proyecto no pasaba por un buen momento.

Popcorn Time fue lanzada en 2015 como un portal y aplicación que rompía los candados de Netflix, dejando ver todo el contenido de su versión de Estados Unidos de manera gratuita en línea.

Debido a esto, Popcorn Time enfrentó varios problemas legales en sus casi 6 años de vida, aún así se pudo mantener a flote hasta este inicio de 2022.

¿Por qué cerró Popcorn Time?

Aunque no se dio una declaración como tal, todo indica que Popcorn Time cerró por falta de usuarios; contrario a lo que se podría pensar, el portal y aplicación no eran muy requeridos últimamente.

Como podemos observar en la gráfica compartida por Popcorn Time, el interés por el proyecto disminuyó de manera constante desde 2016, hasta llegar a su punto más bajo en 2021.

Si bien lo mostrado por Popcorn Time sólo corresponde a las estadísticas de Google, esto es suficiente para hacernos a la idea que ya no tenía el mismo impacto que en su lanzamiento.

Popcorn Time (Popcorn Time)

Esta falta de interés en Popcorn Time se debería a la misma evolución de los servicios de streaming y cambios en Netflix, que era su principal fuente de contenido.

En los últimos años se han lanzado varios servicios de streaming en todo el mundo, lo que ha derivado en una pérdida gradual de series y películas en Netflix.

Al ver ampliadas las opciones y reducido el material en Netflix, la gente ha optado por ir con otras aplicaciones como Disney+ o HBO Max. Por extensión, esto habría impactado el atractivo de Popcorn Time.

Con información de Bloomberg.