Nuevo ciberataque podría robar tu cuenta de Whatsapp

Un nuevo tipo de ciberataque podría robar tu cuenta de Whatsapp, acceder a tus contactos y obtener información bancaria

Los ciberataques están a la orden del día, listos para entrar a cada dispositivo y acceder a nuestra información y datos personales. Un nuevo tipo de ciberataque llega a sus víctimas a través de Whatsapp, accediendo a las cuentas de los usuarios a través de códigos o enlaces enviados al mismo número de teléfono asociado a la aplicación.

El ciberataque puede acceder y robar tu cuenta de Whatsapp

De acuerdo con información reciente de la compañía de ciberseguridad, Check Point, en las últimas semanas, se ha detectado la presencia de un nuevo ciberataque que accede a la información a través de la cuenta de Whatsapp.

“Lo primero que hay que saber de este ciberataque es que el principal activo para el ciberdelincuente es aprovecharse de la confianza de la víctima.” Eusebio Nieva, director técnico de Check Point España y Portugal

Antes de llegar a la víctima , el criminal debió obtener previamente su número telefónico y cuenta de Whatsapp por medio de alguno de sus contactos; por lo que, el siguiente paso, será simular una autenticación fingiendo ser un conocido de la víctima.

“Con anterioridad, el cibercriminal ha conseguido atacar a uno de los contactos de la víctima para robar todos los números de teléfono que tenía. Así, consigue el número de la víctima, escribe a WhatsApp y solicita el código SMS para la autenticación. Luego, haciéndose pasar por un contacto conocido, escribe a la víctima solicitando dicho código, alegando que se han equivocado al mandárselo.” Eusebio Nieva

Según datos de Check Point, este ciberataque no solo está dirigido hacia el robo de cuentas de Whatsapp, también abre la puerta a otros ataques contra los contactos guardados -para continuar con la cadena de hackeo-, infectar el dispositivo para acceder a todas las aplicaciones que guarden información personal, e incluso robar los datos bancarios de la víctima.

¿Cómo protegernos del ciberataque?

Eusebio Nieva sugiere que, para protegerse , se ponga en duda todo mensaje o link recibido, aún cuando este provenga de un contacto conocido . Además de recordar que nadie debe solicitar ningún tipo de información personal para cualquier cambio en la aplicación.

“Es primordial tener en cuenta que se debe tener mucho cuidado con los códigos que se envían y saber que nunca hay que mandar un código que tú recibas a nadie, te digan lo que te digan o sea quien sea el que te lo esté solicitando.” Eusebio Nieva