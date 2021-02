Jack Dorsey estuvo a punto de abandonar la idea de Twitter y alejarse del mundo de la tecnología

Jack Dorsey, CEO de Twitter, es considerado como gurú e influencer del wellness en Sillicon Valley debido a su peculiar estilo de vida ya que pasa días sin comer y toma baños de hielo; además de que con su larga barba y su manera relajada de vestir le dan un look casual.

Pero antes de convertirse en uno de los desarrolladores de software más famosos e importantes del mundo, Jack Dorsey estuvo a punto de dejar todas sus creaciones tecnológicas para convertirse en diseñador de modas y masajista.

Jack Dorsey era un codificador en Silicon Valley que iba de un pasatiempo a otro sin establecerse en un trabajo. De acuerdo con CNBC, Jack abandonó la Universidad de Nueva York un semestre antes de graduarse y fue despedido de su propia empresa on line que ofrecía el servicio de taxis y mensajería. Sobre esta experiencia, dijo a The New Yorker: "Me sentí como un fracaso".

Jack Dorsey abandonó la idea de ser masajista por la competencia

Tras la mala experiencia, Jack Dorsey regresó a su ciudad natal y se interesó en la ilustración botánica y la terapia de masajes; sin embargo, cuando estaba a punto de abandonar sus conocimientos de tecnología para dedicarse a dar masajes, se dio cuenta de que todo el mundo era masajista por lo que abandonó esa idea.

Posteriormente, Jack Dorsey se interesó en el mundo de la moda y se convirtió en admirador del fabricante de jeans Scott Morrison y tomó clases de dibujo después de leer que Morrison prefería a los diseñadores con ese tipo de formación.

CNBC dio a conocer que un mes antes del lanzamiento oficial de Twitter, en marzo de 2006, Dorsey le dijo a su compañero cofundador de Twitter, Noah Glass, que ya tenía su ‘estrategia de salida’ para dejar la empresa que estaba a punto de nacer.

"Voy a dejar la tecnología y convertirme en diseñador de moda” Jack Dorsey

Aunque realizó unos diseños de ropa, Jack Dorsey decidió quedar al frente de Twitter

A pesar de que ya tenía el puesto de director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey tomó clases de diseño de moda en Apparel Arts, una escuela de diseño en San Francisco.

Al notar su gran interés por la industria de la moda, sus compañeros le dijeron que tenía que elegir ya que no podría realizar ambas cosas al mismo tiempo. Aunque hizo algunos diseños de ropa, finalmente Jack Dorsey eligió seguir al frente de Twitter.

Jack Dorsey nació el 19 de noviembre de 1976, en San Luis, Misuri. Es hijo de Marcia Smith, una ama de casa de origen italiano y Tim Dorsey, quien trabajó en una empresa que realizaba espectrómetros de masas. Estudió en el colegio católico Bishop DuBourg High School. A los trece años comenzó a realizar software de enrutamiento, que en la actualidad usan muchas compañías de taxis.