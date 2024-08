El HONOR 200 es el gran lanzamiento de la marca en smartphones de gama media para esta segunda mitad del año.

Siendo un smartphone que se ha vendido principalmente por sus integraciones en lo que se refiere a las cámaras y cómo se maneja el modo retrato.

Por lo que queda la duda de si el HONOR 200 ofrece algo más que fotos y videos “bonitos”, pues los usuarios de gama media necesitan un equipo competente en todos los ámbitos.

Nosotros ya pudimos probar este smartphone y te podemos decir que, salvo inconvenientes menores, se trata de una buena opción que realmente supera a dispositivos pasados de HONOR.

Además, te tenemos los precios oficiales para comprar el nuevo HONOR 200 en México:

HONOR 200 de 256 GB/8 GB: 10 mil 999 pesos

HONOR 200 de 512 GB/12 GB: 12 mil 999 pesos

HONOR 200 Pro 512 GB/12 GB: 19 mil 999 pesos

HONOR 200 (Honor)

¿Cómo es el HONOR 200?

El HONOR 200 es uno de los smartphones más competentes que hay actualmente en el mercado en cuanto a redimiento bruto.

Si bien cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 3, uno de pasada generación, este es explotado al máximo.

Y junto a sus 8 GB de RAM base, más 8 extra de RAM Turbo, son más que suficientes para darle potencia al equipo.

Sobretodo por que el HONOR 200 ya trae consigo el tan promocionado MagicOS 8.0, el cual funciona bastante bien.

Dando nuevas opciones de experiencia de usuario; pero sin hacer a un lado características funcionales del anterior sistema operativo.

Esto hace que sea muy intuitivo, ya que no hace un cambio tan radical como se supondría, lo cual no es malo; sobretodo porque el usuario de gama media no es tan exigente en este sentido.

Honor 200 (Especial/SDPnoticias)

Es casi seguro que muchas cosas, como los añadidos de inteligencia artificial, pasen desparecibidos por una gran mayoría.

Aunque quienes se metan a explorar más de lleno el MagicOS 8.0, se encontrarán un sistema operativo interesante.

Hay que mencionar que el HONOR 200 va de maravilla, todo tiene una fluidez pocas veces vista en un gama media.

Las aplicaciones abren de manera inmediata, lo mismo que la reproducción de videos y streaming.

Sin olvidar que corre muy bien prácticamente cualquier juego y te permite hacer directos con muy buena calidad, solo afectados por la velocidad de tu conexión a internet.

Ahora bien, el HONOR 200 se presenta con un diseño elegante y moderno, con un patrón cambiante en su parte trasera que lo hace ver con un toque premium.

Honor 200 (Especial/SDPnoticias)

Si bien el HONOR 200 es un poco más pesado y grande que las versiones Lite de los equipos de la marca, no es para nada estorboso .

Siendo práctico a la hora de llevarse ya sea en bolsa de mano o en los bolsillos de la ropa.

La pantalla es AMOLED de 6.7 pulgadas, que ofrece colores brillantes, una buena resolución y excelente reproducción de negros. Esto se nota principalmente a la hora de ver videos o jugar.

Por su parte, la tasa de refresco de 120 Hz asegura una retroalimentación inmediata, que se traduce en navegación fluida y una respuesta rápida al tacto.

La batería de 5200 mAh es otro punto destacado, ofreciendo una duración prolongada que puede fácilmente durar un día completo de uso intensivo.

Ahora que si no eres tan dependiente de tus dispositivos o les das un uso moderado, una carga puede alcanzar, en el mejor de los casos, hasta 3 días.

En general, el HONOR 200 se siente rápido y receptivo.

La combinación de hardware potente y software optimizado asegura que las aplicaciones se abran rápidamente y que la multitarea sea fluida.

Honor 200 (Especial/SDPnoticias)

¿La cámara del HONOR 200 cumple todo lo que promete?

Más allá de todo lo que te hemos mencionado, la parte estrella del HONOR 200 es su cámara, principalmente la integración de su modo retrato.

La pregunta es si en realidad la cámara del HONOR 200 es tan impresionante, o todo se quedó en la mera teoría.

Hay que decir que este aspecto cumple todo lo que promete y con creces; es poco probable que encuentres otro gama media con una cámara o modos tan sorprendentes en la actualidad.

La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) captura fotos nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca luz.

Foto tomada por el Honor 200 (Especial/SDPnoticias)

El teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 2.5x permite acercarse a los sujetos sin perder calidad, mientras que la cámara macro y gran angular de 12 MP añade versatilidad a la fotografía.

Desde que pones cualquiera de las cámaras tienes una imagen limpia y definida, que explota la gama de colores e iluminación, además de que no pierde detalle con el zoom.

Aquí hay que mencionar que el HONOR 200 tien un zoom de hasta 50x; obviamente si lo usas en objetos cercanos perderás todos los detalles, sin embargo, es excelente si tu objetivo está muy alejado de ti.

Además de que sus integraciones con inteligencia artificial hace que todo mejore de manera exponencial, reconociendo perfectamente los enfoques.

Así como grados de iluminación y dimensiones del elemento que quieras capturar.

Funciona tanto en situaciones de gran iluminación, como en momentos de escasas fuentes de luz.

Foto tomada por el Honor 200 Harcourt Vibrante (Especial/SDPnoticias)

Por su parte, la colaboración con Studio Harcourt para el modo retrato resulta en fotos con un efecto bokeh profesional y una iluminación suave que resalta los rasgos del sujeto.

Los tres modos con los que cuenta el HONOR 200 (Vibrante, Clásico y Color) sí ofrecen diferencias sustanciales.

Lo que le da al usuario un abanico más grande de opciones al momento de capturar imágenes.

Pero, también es cierto que esto último será explotado solo por personas con un buen entendimiento de fotografía.

Aunque recomendamos que se prueben por lo menos una vez, pues son adiciones interesantes que sí tienen un impacto en la manera de entender el uso de la cámara.

Finalmente tenemos que decir que aunque en principio puede parecer que la interfaz de la cámara del HONOR 200 es un poco “caótica”, la realidad es que no te lleva más allá de un par de minutos en entenderla.

Sobretodo si has usado un dispositivo de HONOR recientemente, pues fuera de los añadidos como los elementos de Harcourt, no hay nada que resulte agresivo en la experiencia de usuario.

Foto tomada por el Honor 200 Harcourt Clásico (Especial/SDPnoticias)

¿En qué falla el HONOR 200?

No todo es perfecto en el HONOR 200, hay ciertas cosas que podría causar un poco de ruido a algunos usuarios.

Una de estas es que el HONOR 200 ya no despliega la pantalla donde se alojan todas las aplicaciones (deslizando el dedo hacia arriba).

En su lugar, estas quedan en las pantallas secundarias (deslizando hacia los lados).

Esto cae en un gusto personal, pero consideramos que era más ordenado tener esa segunda pantalla con todas las apps que estas regadas en varias pestañas.

Otra cosa es el diseño del módulo de la cámara, que sobresale un poco y puede no ser del agrado de todos, pues no deja simétrico al teléfono y se puede atorar en la ropa o tambalearse en superficies.

HONOR 200 Series (Honor)

Aunque esto se puede arreglar un poco con un protector que nivele el tamaño del equipo.

Algo en lo que también falla el HONOR 200, pero esto ya es más cosa de la marca, es que no cuenta con soporte para expandir el almacenamiento mediante una SD.

Si bien 256 GB pueden parecer suficientes, estos se hacen escasos si se tienen muchas aplicaciones y se le da un uso intensivo al equipo.

Ttener la opción de expandir el almacenamiento siempre será bienvenido.

También debemos de hablar de la carga rápida de 100W. Es cierto que esta es muy conveniente y el dispositivo se carga al 100% en poco tiempo.

No obstante, notamos que se calienta con esta entrada de energía acelerada, lo cual puede ser un problema a largo plazo, sobretodo si se recurre a cargas de forma continua.

HONOR 200 Series (Honor)

¿Vale la pena el HONOR 200?

El HONOR 200 es un dispositivo bien equilibrado que ofrece un rendimiento sólido, una excelente cámara y una buena duración de batería .

Sin olvidar su diseño elegante y pantalla de alta calidad, lo cual hacen al HONOR 200 una buena opción para aquellos que buscan un smartphone de gama media con características avanzadas.

Aunque tiene detalles como el diseño del módulo de la cámara, ciertas peculiaridades del software y el tema del calentamiento con la carga rápida, estos son problemas que no afectan la experiencia en general.

Si buscas un equipo para el fin de año que ya se acerca, sin lugar a duda el HONOR 200 es una muy buena opción.