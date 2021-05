Google festeja el ‘Día de Star Wars’ con confeti, C3-PO, Ewoks, R2-D2, Baby Yoda, sables de luz y stormtroopers

Para conmemorar distintos días festivos, Google lanza diversos doodles con la temática de dichos festejos.

Ahora, este 4 de mayo, Google muestra un festivo doodle para celebrar el ‘May the 4th’, conocido como el ‘Día de Star Wars’.

Cuando los usuarios hacen una búsqueda relacionada con Star Wars, aparece el divertido doodle

Cuando los usuarios hacen una búsqueda en Google, relacionada con Star Wars, desde la parte de arriba de la pantalla caen confeti y figuras de los personajes de la popular saga de ciencia ficción.

Los personaje de Star Wars como: C3-PO, Ewoks, R2-D2, Baby Yoda, sables de luz, stormtroopers; así como el emblema que dice 'Star Wars: Day: MAY THE 4TH BE WITH YOU', aparecen en la pantalla.

¡La Fuerza llegó a Google! ✨



¿Ya vieron lo que pasa al buscar "Star Wars Day" o "May the 4th"? 👀#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/YQ773G2Pfw — Google Argentina (@googleargentina) — Google Argentina (@googleargentina) May 4, 2021

Programas como Los Simpson también rinden un homenaje a Star Wars en su día, con un cortometraje que protagoniza Maggie, la bebé de la familia.

Incluso. Disney Plus festeja este día con el estreno de ‘Star Wars: The Bad Batch’ en su plataforma.

¿Cómo nace el ‘Día de Star Wars’?



Con el estreno de la primera película de Star Wars en 1977, surgieron los primeros fanáticos de la popular franquicia.

Posteriormente, el 4 de mayo de 1979, El diario británico 'London Evening News' dedicó una página donde varios políticos felicitaron a Margaret Thatcher por haber sido nombrada como primera ministra del país.

En la publicación se incluía el mensaje ‘May the Force be with You, Maggie’, que se traduce como ‘Que la fuerza te acompañe, Maggie’, una popular frase de ‘Star Wars: A New Hope’.

En la frase ‘May the Force be with You’ la palabra ‘Force’ fue modificada por ‘Forth’, de modo que la palabra ‘May’ se traduce como ‘Mayo’ y no como ‘Deber’.

La primera vez que se celebró el ‘Día de Star Wars’ fue el 4 de mayo de 2011

Sin embargo, la primera vez que se celebró el ‘Día de Star Wars’ fue el 4 de mayo de 2011, cuando un cine de Toronto, Canadá, organizó un festival donde se proyectaron producciones realizadas por fanáticos en honor a la famosa saga de ciencia ficción.

Al ver la popularidad que obtuvo este día, Lucasfilm decidió hacer ‘oficial’ la celebración del 4 de mayo como el ‘Día de Star Wars’.