Tanto Facebook como Instagram dejaron de funcionar en la tarde de este 8 de abril.

De nueva cuenta Facebook ha dado la nota al reportar un fallo generalizado a nivel mundial, el cual también está afectando a Instagram; desde las 4:30 PM de este 8 de abril , ambos servicios dejaron de funcionar tanto en su versión de escritorio como en aplicación.

Por parte de Facebook aparece una la leyenda "Sorry, something went wrong", además de que marca "Error"; mientras que Instagram se queda cargando sin ingresar a la pantalla de feed, esto en ordenadores. En móviles sí muestra los timeline, pero sin actualizar.

De acuerdo con Downdetector, los problemas más reportados en son acerca del sitio web y el mencionado feed, señalándolo como un apagón total; todo indica que estos son los únicos desarrollos de Facebook con problemas, pues Whatsapp se mantiene activo. De momento no hay declaraciones por parte de la empresa.

Facebook caída Especial

Usuarios se burlan de la caída de Facebook e Instagram

Como es ya una costumbre cada que se cae Facebook (o Instagram), varios usuarios han sacado sus mejores memes para burlarse de esta situación a través de Twitter.

Señalan que esto sucede con mucha frecuencia, además que (en su interpretación) mucha gente recurre a Twitter sólo cuando Facebook y todas sus aplicaciones comienzan a fallar, como sucedió este día jueves.

Mark Zuckerberg decidiendo qué día de la semana se va a caer Instagram#instagramdown pic.twitter.com/btRypPBou3 — Rodri GS (@rodrigs91) — Rodri GS (@rodrigs91) April 8, 2021

Twitter viendo cómo solo lo buscan cuando se cae Facebook, Instagram o WhatsApp #facebookdown pic.twitter.com/7rx4YpEsiQ — Kar (@Vzzkarime) — Kar (@Vzzkarime) April 8, 2021

Por si esto no fuera suficiente, también se hizo tendencia "Mark Zuckerberg", dueño de Facebook, pues afirman que no hace muy bien su trabajo si todos sus servicios dejan funcionar frecuentemente; claro, además de hacer una serie de bromas sobre lo que sucede en las oficinas cada que hay una caída.

Todo indica que los problemas serían momentáneos, como en otras ocasiones, probablemente una saturación en los servidores o algún error dentro de los programas. En unos minutos todo debería de volver a la normalidad.

Con información de Twitter y Down Detector.