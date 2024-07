Luego de mucha expectativa y un periodo de prueba para desarrolladores, por fin está disponible iOS 18 beta en iPhone.

iOS 18 beta se puede descargar en todos los iPhone que sean compatibles con el nuevo software, es decir, equipos de hace 5 generaciones a la actualidad.

Si bien equipos más viejos pueden descargar también la beta, está podría consumir una gran cantidad de almacenamiento y recursos.

Algo que los equipos de más de 5 años no soportarían a la larga, por ello se pide que se use dispositivos lo más recientes posible.

iOS 18 (Apple)

¿Descargar iOS 18 beta en iPhone es seguro?

La pregunta que muchos se están haciendo con la llegada de iOS 18 beta es si esta es segura en iPhone.

Te podemos decir que iOS 18 beta es un software lanzado 100% por Apple para sus usuarios, lo que significa que es un producto oficial que no supone ningún riesgo.

De acuerdo con lo que mencionó la propia Apple, la beta no afectará el rendimiento de tu equipo (si es reciente) y no abrirá brechas de seguridad.

Es decir que estarás seguro de que tu información sensible no será obtenida, además que nadie podrá entrar a tu equipo sin permiso, por lo menos no sin buenos conocimientos de informática.

Si deseas probarla, estarás totalmente protegido, el único punto es que podrías encontrar errores derivados de que este es un software de prueba, no la versión final.

ChatGPT en iOS 18 (Apple)

¿Cómo descargar iOS 18 beta en iPhone?

Si quieres darle una oportunidad a iOS 18 beta en tu iPhone, sólo tienes que seguir estos pasos para descargarla:

Ve a Ajustes

Pulsa en General

Ahí ve a Actualización de software

Entra en actualizaciones beta

Selecciona iOS 18 Public beta

Con esto iOS 18 beta se comenzará a descargar en tu iPhone sin ningún problema; esto no debería de tardar más de unos cuantos minutos.

Toma en cuenta que al no ser un software completo, la iOS 18 beta no se descargará de manera automática a tu equipo, será necesario seguir los pasos citados.

Además habrá varias betas antes de que salga el sistema operativo, mismas que deberás de descargar si quieres que tu iPhone no quede desfasado hasta la llegada del software completo.

iOS 18 (Apple)

Con información de Applesfera.