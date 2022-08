Apple ha oficializado su Far Out 2022, evento que ya ha generado grandes expectativas pues se espera que se presente el iPhone 14, el dispositivo más esperado del momento.

A través de un comunicado Apple trae buenas noticias para todos los fans de la marca tecnológica, pues regresa a los escenarios con un magno evento su Far Out 2022.

Por lo que el Far Out 2022, será el vento tecnológico en donde Apple presentará todas sus novedades en dispositivos y mejoras en sistemas.

Simulación iPhone 14 (Twitter)

¿Cuándo y dónde ver el Far Out 2022 de Apple?

Far Out 2022, el evento tecnológico de Apple tendrá lugar en los próximos días por lo que se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de septiembre del presente año a las 12:00 pm hora de la Ciudad de México.

Evento que se llevará a cabo de manera presencial y de manera online desde el Teatro Steve Jobs dentro de su campus en el Apple Park en Cupertino, California, Estados Unidos.

Para todos los que deseen ver el Far Out 2022 de manera online lo podrán hacer a través de la página oficial de Apple.

¿Cuándo es el Far Out 2022 de Apple? Te decimos dónde verlo (Apple)

¿Qué novedades tendrá el Far Out 2022 de Apple?

Sin duda el Far Out 2022 de Apple es el evento tecnológico más esperado del año el cual traerá las novedades sobre su nuevo modelo iPhone 14 así como la nueva línea de Apple Watch, en su serie 8.

Se espera que el iPhone 14 venga con un nuevo diseño en donde desaparecerá la versión mini de los sus teléfonos móviles, por lo que la apuesta de Apple será por dispositivos más grandes.

Pese a que no es algo que suene dentro del Far Out 2022, entre rumores se cree que habrá nuevos AirPods Pro para los nuevos dispositivos iPhone 14.

Mientras que para el nuevo Apple Watch, se dice que estos nuevos dispositivos tendrán un nuevo sensor de temperatura corporal.

Así como un nuevo chip y un renovado diseño el cual se enfocara para la comodidad de atletas.

Asimismo, entre rumores se espera que tal y como dice su nombre Far Out 2022, la compañía traiga grandes sorpresas tecnológicas nunca antes vistas.