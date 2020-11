Crean Inteligencia Artificial que reconoce a enfermos de Covid-19 por el sonido de su tos

La tecnología alcanzó una precisión del 98.5 por ciento en la identificación de personas que tenían Covid-19

Científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) han creado Inteligencia Artificial que se espera, ayude a combatir los contagios masivos provocados por personas asintomáticas de coronavirus, identificando sólo mediante el sonido de su tos a las personas infectadas.

Los creadores de la tecnología, dada a conocer a través de un artículo publicado en el IEEE Journal of Engineering un Medicine and Biology, advierten que su invento no pretende sustituir como las pruebas PCR o test de antígenos como método de detección y diagnóstico, sino convertirse en una herramienta más para hacer frente a la pandemia , como sucede con una aplicación similar desarrollada en Rusia.

Los investigadores del MIT señalan que incluso los llamados asintomáticos de Covid-19 presentan cambios en su organismo que los hacen distinguibles entre las personas sanas , aunque esto no es perceptible a simple vista.

Antes de la llegada del coronavirus, el grupo integrado por Jordi Laguarta, Ferran Hueto y Brian Subirana trabajaba en una herramienta desarrollada para detectar el Alzheimer que consiste en tres redes neuronales diseñadas, cada una, para estudiar una fuente de recogida de información distinta:

La primera, para medir los sonidos relacionados con la fuerza de las cuerdas vocales

La segunda para interpreta el estado de ánimo del paciente

La tercera para detectar cambios en el rendimiento de los pulmones en base a toses forzadas

Con la irrupción del Covid-19, los científicos decidieron comprobar si la misma tecnología podría aplicarse a la detección de esta nueva enfermedad, pues según explica Brian Subirana, los sonidos de hablar y toser están influenciados por las cuerdas vocales y los órganos circundantes .

“Esto significa que cuando se habla, parte de la conversación es como toser y viceversa. También significa que las cosas que obtenemos fácilmente del habla fluida, la IA puede captar simplemente de la tos, incluidas cosas como el género de la persona, la lengua materna o incluso el estado emocional” Brian Subirana, autor del estudio

En un comunicado, el equipo de investigadores señaló que en abril comenzaron a recopilar grabaciones y datos de voluntarios que, a través de una web, mandaron audios de su tos forzada y respondieron un cuestionario sobre síntomas, posible diagnóstico confirmado de Covid-19, género, lengua materna y lugar de origen.

De las 70 mil grabaciones recibidas, 2 mil 500 pertenecían a personas con infección confirmada de coronavirus , incluidas las asintomáticas.

Los científicos usaron estos datos para entrenar su tecnología, que alcanzó una precisión del 98.5 por ciento en la identificación de personas que tenían Covid-19.

“Creemos que esto muestra que la forma en que se produce el sonido cambia cuando tiene Covid, incluso si no se tienen síntomas” Brian Subirana, autor del estudio