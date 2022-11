¿Compartes tu cuenta de Netflix con tu ex o un amigo que ya no lo es, y no sabes cómo pedir que la dejen de usar? Bueno, ahora tendrás el poder de echar a quien quieras sin ningún problema.

Netflix añadió una nueva opción que permite a los usuarios tener el control absoluto de los dispositivos que acceden a la cuenta.

Con esto puedes dejar que otros vean Netflix, o bien eliminar definitivamente todo rastro de aquella persona que está robando o usando tu perfil sin permiso.

A continuación te explicaremos cómo usar esta nueva opción de Netflix.

El logo que Netflix ha estado utilizando desde hace dos años. (Internet)

¿Cómo administrar los dispositivos de mi cuenta de Netflix?

Para administrar y eliminar los dispositivos que acceden a tu cuenta de Netflix, sólo tienes que seguir estos pasos simples:

Ve a tu perfil de Netflix Entra a la configuración de cuenta Ahí encontrarás el apartado “Gestionar el acceso y los dispositivos” Entra y una vez ahí encontrarás todos los dispositivos que han usado tu cuenta Ahora sólo presiona en “cerrar sesión”, para que ese dispositivo ya no tenga acceso a Netflix

Netflix gestión de dispositivos (Netflix)

Además de esto, ahora Netflix te avisará cuando alguien entre a tu cuenta desde un dispositivo no reconocido, preguntando si fuiste tú quien inició sesión en otra parte.

Si bien con esto se bloquea el acceso, para mayor seguridad se recomienda que después de eliminado un dispositivo no deseado, se cambie la contraseña si se cree que los datos podría estar en peligro.

Esta es una nueva medida para evitar que se compartan las cuentas de Netflix

Aunque en parte el apartado de “ Gestionar el acceso y los dispositivos ” es para darle más poder al usuario en su cuenta, también forma parte de la nueva iniciativa de Netflix sobre compartir.

Con esto se pretende que más personas desistan de compartir sus cuentas, algo que todo este 2022 ha molestado a la gente de Netflix, argumentando que se pierden ingresos por esta práctica.

Desde inicios de este año, Netflix ha implementado diversas estrategias para eliminar definitivamente la cuentas compartidas, con mayor y menor éxito.

Si bien a los usuarios les ha molestado esto, lo cierto es que la compañía de streaming no parece que no dará marcha atrás en su iniciativa.

Netflix (Charles Deluvio / Unsplash)

Con información de Netflix.