Con el aumento exponencial de la tecnología y los que hacen mal uso de ella, la ciberdelincuencia fue el delito que puso a temblar al Foro Económico Mundial de Davos.

Para la organización World Economic Forum, el cibercrimen es tan grave que si fuera una economía, sería la tercera más poderosa del mundo por el monto de robos y fraudes.

De acuerdo con esta organización, las cifras arrojan que más de 8 mil millones de registros fueron violados por la ciberdelincuencia en el 2023, por lo que su gran alcance hace temblar a más de uno.

Para el Foro Económico Mundial de Davos es vital reconocer que la Inteligencia Artificial (IA) es útil en las empresas, pero también que hay riesgos en su uso debido a la ciberdelincuencia.

Por ello, pidió a “las organizaciones aplicar un enfoque basado en el riesgo para la adopción de la Inteligencia Artificial”, lo que ayudará a disminuir los riesgos relacionados a procesos importantes.

El Foro Económico Mundial de Davos detalla que la ciberdelincuencia es un crimen delicado, por lo cual es vital que las empresas se preparen para evitar interrupciones en el sistema, así como robo de datos.

“Las organizaciones deben asegurarse de que haya una inversión adecuada en los controles de ciberseguridad esenciales necesarios para proteger los sistemas de Inteligencia Artificial y asegurarse de que están preparadas para responder y recuperarse de las interrupciones” Foro Económico Mundial de Davos

Otro de los problemas con respecto a la ciberdelincuencia, es que cada vez son más las victimas, aunque en su mayoría no lo perciben por el mínimo en el que se ven afectados y deciden no denunciar.

Hackers (Pexels)

Ciberdelincuencia invierte en equipos y personal, advierte el Foro Económico Mundial de Davos

Según explicó el secretario del Departamento de Información, Comunicaciones y Tecnología del gobierno de Filipinas, Ivan John Uy, los cibercriminales roban un dólar de 10 millones de cuentas, en lugar de robar 10 millones de dólares de una sola persona.

Asimismo, dijo que se ha registrado una preocupante sofisticación en el aumento de practicas criminales, pues la ciberdelincuencia ahora invierte más en:

equipos

software

personal

Altos salarios

Agregó que si se conociera la cantidad de millones de afectados, este delito no solo pondría a temblar al Foro Económico Mundial de Davos, sino a todo el mundo.