Un grupo de hackers autodenominados como Nullbulge, se atribuyó un épico robo al gigante Disney; te damos detalles de qué es y cuál es el objetivo de los hacktivistas.

Y es que el mundo se conmocionó ante la noticia de que el conglomerado estadounidense fue blanco de una filtración de alrededor de un terabyte de datos.

De acuerdo con medios internacionales, Nullbulge logró infiltrarse a través de 10 mil canales corporativos de la compañía en Slack, una plataforma de mensajería instantánea.

¿Cuáles fueron las razones que motivaron este épico robo a Disney?; ¿Qué es Nullbulge y hacia quiénes van dirigidos sus ciber-ataques? Acá te damos todo el contexto.

Nullbulge ha puesto a temblar a The Walt Disney Company tras su épico robo, aunque la preocupación ha estado focalizada en información sensible en torno a proyectos que no han sido anunciados por el corporativo.

Mientras que el grupo de hackers indicó que accedió a “imágenes RAW y código, credenciales, enlaces a páginas web y API internas, y mucho más ”

Cabe señalar que Nullbulge precisó que el épico robo a Disney ocurrió con ayuda de un trabajador del corporativo, cuya identidad fue revelada tras dejar de colaborar con ellos.

Nullbulge es un grupo “hacktivista que protege los derechos de los artistas y garantiza una compensación justa por su trabajo”, de acuerdo con su propia definición expuesta en su portal de internet.

Este conjunto de hackers aseguran que sus intenciones no son “maliciosas”, pues su objetivo es “castigar a quienes son sorprendidos robando”.

Además Nullbulge ha enfatizado en que continuarán protagonizando ciber ataques como parte de su solución para proteger los derechos de los artistas en medio de la actual era digital.

Entre los “servicios” que ofrece este grupo de hackers que robó la información de Disney están:

“Our mission is to enact ways to ensure that theft from artists is reduced and to promote a fair and sustainable ecosystem for creators. Our hacks are not those of malice, but those to punish those caught stealing. Big and small theft, meet the same fate. Be wary where you get content from, because we will work tirelessly to develop and implement solutions that protect the rights and livelihoods of artists in the digital age”

Nullbulge