Si no has podido preguntarle nada a ChatGPT este martes 4 de junio, esto se debe a un problema general en la inteligencia artificial, de acuerdo con un comunicado de OpenAI.

OpenAI señala que ChatGPT ha experimentado problemas en varias partes del mundo, lo que se traduce en diversos errores en la inteligencia artificial.

Los problemas se dieron desde la mañana de este martes y han persistido por más de 5 horas, aunque con sus fluctuaciones.

Asimismo, se comunicó que los desarrolladores ya se encuentran trabajando para arreglar el software y que los usuarios puedan acceder sin problemas.

De hecho mencionan que ya han solucionado en gran parte los errores que afectaban al programa, lo que significa que ya no debería de haber tantos problemas.

ChatGPT (Unsplash)

¿Qué fue lo que pasó con ChatGPT?

De acuerdo con los reportes de los usuarios de ChatGPT, los problemas que tenían con la inteligencia artificial eran variados.

Menciona que al momento de hacer preguntas o pedirle algo a ChatGPT, la inteligencia artificial no respondía o se quedaba en blanco.

Mientras que algunos incluso señalaron que les era imposible iniciar sesión, tanto en la versión gratuita como en la de paga.

No obstante, parece que esto sólo afectó a los usuarios en el sitio web, pues la aplicación se mantuvo activa sin presentar ninguno de los errores anteriormente mencionados.

ChatGPT (Unsplash)

ChatGPT ha presentado problemas durante varias semanas

Esta caída de ChatGPT no es aislada, pues la inteligencia artificial ha sufrido de fallos recurrentes desde inicios de mayo de 2024.

En menos de un mes, ChatGPT se ha “apagado” por lo menos en tres ocasiones, lo cual tiene preocupados tanto a los usuarios como a la gente de OpenAI.

Pues es la primera vez que la inteligencia artificial presenta estos problemas desde que se hizo pública en 2022.

Por lo pronto, se pide a la gente que tenga calma y no tema, pues no hay indicios de que estos problemas correspondan a alguna clase de ataque o extracción de información sensible.

ChatGPT (Unsplash)

Con información de OpenAI