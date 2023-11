El popular chatbot conversacional ChatGPT reportó fallas a nivel mundial, así que no te alarmes, no fue un problema de tu ordenador o de tu internet; aquí te damos detalles de qué provocó la caída del servicio de OpenAI.

El miércoles 8 de noviembre, usuarios alertaron por los problemas que presentó ChatGPT, pues al intentar acceder a la herramienta, aparecía el mensaje de “algo salió mal”.

“Something went wrong. If this issue persists, please contact us through our help center at help.openai.com”, fue el aviso que alertó a los usuarios de la plataforma.

Además, las afectaciones no sólo provocaron la interrupción de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, sino también a los servicios API de Open AI.

El uso de ChatGPT ha sido motivo de debate desde su lanzamiento en 2022, sin embargo, no se puede negar el éxito que lo ha llevado a ser el chatbot conversacional con mayor popularidad a nivel internacional.

Por esto, te contamos qué pasó con ChatGPT y por que falló a nivel mundial.

Hackean a ChatGPT, usuarios reportan caída

La aplicación ChatGPT quedó inoperante durante horas a nivel mundial debido a que sufrió un ciberataque.

La información la confirmó su desarrollador, OpenAI, explicando que el hackeo fue de denegación de servicio (DDoS).

Tras el ataque cibernético, la compañía de inteligencia artificial comenzó una investigación para poner a funcionar los servicios de ChatGPT con normalidad.

Sin embargo, no sólo la plataforma ChatGPT presentó fallas en su servicio a nivel mundial, también Anthropic de Claude tuvo interrupciones en su sistema.

ChatGPT (Unsplash)

¿Quién hackeó a ChatGPT, el chatbot conversacional más popular del mundo?

El ataque cibernético a ChatGPT se atribuyó a Anonymous Sudan, un grupo de hacktivistas de Sudán con motivaciones religiosas y políticas.

Los hackers se apropiaron de la responsabilidad del ciberataque y revelaron que éste se originó por una postura que emitió ChatGPT contra Palestina.

Hasta el momento, la empresa de inteligencia artificial Open AI ha evitado emitir una postura en torno al conflicto.

Cabe destacar que los servicio de ChatGPT fueron restablecidos, sin embargo usuarios reportaron que aún presentan fallas.