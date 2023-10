Google anunció la llegada de Android 14 el 4 de octubre de 2023, su nuevo sistema operativo para smartphones que trae consigo varias mejoras.

Entre sus muchas novedades, Android 14 incluye lo siguiente en smartphones compatibles:

Selector de personalización

Soporte para HDR

Health Connect

Uso compartido de datos

Funciones de inclusividad visual

Accesibilidad auditiva

Notificaciones Flash

Si estás interesado en tener Android 14 en tu celular, a continuación te diremos cómo instalarlo.

Android 14 (Google)

¿Cómo instalar Android 14 de Google en tu smartphone?

En teoría, Android 14 de Google se debería de descargar e instalar de manera automática en tu smartphone, si este es compatible.

No obstante, hay ocasiones en que los smartphone no hace las actualizaciones, eso incluye Android 14 de Google.

Para tener el sistema operativo en tu teléfono, sólo debes de seguir estos 4 fáciles pasos:

Dirígete a Ajustes Ahí pulsa Actualización del sistema En la siguiente pantalla busca Actualización de Software o Actualizar a Android 14 Dale en Aceptar

Hecho esto comenzará la descarga e instalación del sistema operativo. Toma en cuenta que esto puede tardar varios minutos, pues se trata de un programa nuevo para tu teléfono.

Android 14 (Google)

¿Qué smartphones son compatibles con Android 14 de Google?

Si tu smartphone es Android; pero no puedes instalar Android 14 de Google, no te preocupes, no es un fallo de tu teléfono.

Resulta que Google sólo liberó Android 14 para los dispositivos Pixel, aunque tampoco está disponible para todos estos.

Los smartphones compatibles con Android 14 son:

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Será hasta finales de año cuando se lance el sistema operativo para los dispositivos de las siguientes marcas:

Samsung Galaxy

iQOO

Nothing

OnePlus

Oppo

Realme

Sharp

Sony

Tecno

vivo

Xiaomi

Los detalles serán dados a conocer en las próximas semanas. Estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre Android 14.

Google Pixel 7a (Google)

Con información de Google