La usuaria de TikTok ‘@byhermoss’ compartió un video en el que externa su frustración por lo poco que le dura la batería a su iPhone 15.

La joven intentó resolver el problema llamando a un centro autorizado, pero la respuesta que le dieron no fue la mejor.

Lo que más le molestó fue la poca importancia que le pusieron a la situación, resolviendo que si no le gustaba el iPhone 15, le podían devolver su dinero.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Alicia, como se llama la joven que se quejó del iPhone 15, adquirió el modelo más reciente porque su teléfono anterior ya tenía unas cuantas fallas.

Sin embargo, no esperaba que el tan esperado celular le diera problemas con la batería, pese a ser nuevo.

Em consecuencia, Alicia estalló en llanto y destacó que debía cargar su iPhone 15 aproximadamente tres veces al día, y otro de reserva

“No lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil. Me está angustiado el hecho de que gasté mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal”

Alicia, usuaria de TikTok.