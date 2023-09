El iPhone 15 ya está disponible en todo el mundo pero, como siempre, su precio no es el más accesible. Sin embargo, un video nos muestra que alguien lo consiguió “gratis”.

Un video publicado por “kiimii89_” en TikTok muestra cómo “José” cambia todos sus celulares viejos por un iPhone 15.

Menciona que en total llevó 6 celulares usados a una tienda de Apple, donde se los recibieron y con el crédito que le dieron le alcanzó para un equipo nuevo.

Algo a mencionar es que sus dispositivos “viejos”, al parecer eran de entre dos a tres generaciones anteriores, de ahí que haya conseguido un buen crédito.

Lo comentarios del video mencionan que el iPhone 15 no le salió gratis

Si bien en teoría el video de “kiimii89_” muestra cómo “José” se consiguió un iPhone 15 gratis, en los comentarios dudan que las cosas hayan sido así.

No porque no haya podido conseguir su iPhone 15, más bien refutan la idea que este haya salido gratis, pues técnicamente no fue así.

Mencionan que en realidad gastó más por el dispositivo, pues fue el precio de los 6 dispositivos de cambio más los accesorios que traían estos; un dinero que no le regresaron.

También señalan que por cantidad igual no fue un buen negocio, ya que dio 6 teléfonos por uno , lo cual no suena como algo justo.

Además, algunas personas dan a entender que mejor hubiera revendido sus equipos, pues ahí les puede sacar más que el crédito que da Apple.

iPhone 15 Pro (Apple)

¿Puedes conseguir un iPhone 15 gratis como en el video con tus celulares viejos?

Ahora bien, más allá de tecnicismos, sí es posible sacar un iPhone 15 “gratis” usando tus celulares viejos como en el video, gracias al sistema de reciclaje de Apple.

Como se muestra en el video, las tiendas de Apple reciben todos los celulares usados, los cuales evalúan y dependiendo de su estado te dan crédito para comprar otra cosa.

Eso sí, toma en cuenta que entre más viejo esté tu equipo, recibirás menos dinero; como mencionamos, en el video cambian unos iPhone 13, los cuales tienen un buen crédito.

Aquí te dejamos la tabla de precios que está manejando Apple actualmente en su sistema de reciclado:

iPhone 13 Pro Max: Hasta 15 mil 200 pesos

iPhone 13 Pro: Hasta 12 mil 300 pesos

iPhone 12 Pro Max: Hasta 12 mil pesos

iPhone 13: Hasta 11 mil pesos

iPhone 12 Pro: Hasta 10 mil 200 pesos

iPhone 13 Mini: Hasta 9 mil 500 pesos

iPhone 11 Pro Max: Hasta 8 mil pesos

iPhone 12: Hasta 7 mil 100 pesos

iPhone 11 Pro: Hasta 6 mil 850 pesos

iPhone 12 Mini: Hasta 6 mil 150 pesos

iPhone 11: Hasta 5 mil 500 pesos

iPhone Xs Max: Hasta 5 mil pesos

iPhone Xs: Hasta 4 mil pesos

iPhone XR: Hasta 3 mil 800 pesos

iPhone X: Hasta 3 mil 300 pesos

iPhone 8 Plus: Hasta 3 mil pesos

iPhone SE (2ND GENERATION): Hasta 2 mil 500 pesos

iPhone 7 Plus: Hasta 2 mil pesos

iPhone 8: Hasta 2 mil pesos

iPhone 7: Hasta mil 300 pesos