El youtuber conocido como “De viaje con Alcántara”, visitó Zacatlán para filmar uno de sus videos pero al caminar sobre el puente de cristal sufrió un ataque de pánico.

El video del momento en que el youtuber pierde el control y sufre un ataque de pánico, fue compartido en su cuenta de TikTok y acumula ya más de 2 millones de seguidores.

Las imágenes muestran al joven paseando mientras comienza su discurso de apertura al clip, cuando de pronto se sostiene del barandal porque siente que se le mueve el piso .

Youtuber durante ataque de pánico (TikTok)

Comenzaba ya el ataque de pánico. Temeroso, el youtuber no se suelta y comienza a gritar que siente que el puente de cristal se mueve y entonces se agacha para no seguir caminando.

“ Sáquenme de aquí por favor. Ay, ¡está frío! ¡que alguien me ayude! Ay, no pero esto está gacho ”, dice mientras de fondo sólo se escuchan las risas de los presentes.

Así fue como rescataron al youtuber de un ataque de pánico en el puente de cristal de Zacatlán

Y es que el joven no pude salir solo de ahí, sino que una persona tuvo que rescatarlo luego de que pidiera ayuda.

Youtuber durante ataque de pánico (TikTok)

Mientras vivía su ataque de pánico, el youtuber gritaba “ Vengan por mí, no, no, no puedo. Ay, por favor ”, hasta que una señora se animó a caminar hacia él y abrazarlo.

En consecuencia, el joven también la abrazó y no se soltó de ella hasta que juntos estuvieron lejos del puente de cristal. A continuación algunos de los comentarios de internautas:

“Le dio vértigo y ya no pudo continuar. Disculpa, me reí mucho, pero espero que estés bien”

“Ay, qué estrés, qué miedo”

“Le dio un ataque de pánico y ni cuenta se dio”

“Le dio un ataque de pánico. Qué bueno que lo ayudaron”

“Ay, qué linda la señora que lo ayudó y no sólo se burló”

“Me dio más ansiedad a mí de que se fuera a caer por el barandal”.