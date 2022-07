Más de 11 millones de reproducciones suma el video que muestra el momento en que unas vecinas pelean por la basura enfrente de sus casas, y a una perdiendo su escoba.

¿Karma? El video, tan sencillo como exitoso, ha tenido tanta repercusión por la agresividad hostil de las vecinas, quienes ni siquiera llegan a los golpes: su arma fue la escoba.

Nada como una bonita relación con tus vecinos... tenerlos cerca puede ser de gran ayuda, o la peor pesadilla de tu vida; en lugar de recoger la basura te la pueden echar a la puerta.

Vecinas pelean por la basura (TikTok)

El video fue compartido por el usuario ‘jhonchavesta930′, quien desde su ventana captó la graciosa escena y además le agregó la etiqueta “¿y cómo son los vecinos en tu barrio?”

La imagen muestra a dos mujeres echando la basura a la casa de su vecina, en una pelea tan sin sentido que pudo haber durado una eternidad si no fuera porque una de ellas perdió su escoba. No te rías, por favor. Ok, sí.

Vecinas pelean por la basura (TikTok)

Vecina pierde pelea épica al perder también su escoba

Luego de aventarse un round con su vecina, una mujer perdió una pelea que ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones en TikTok, al también perder su escoba.

Sin embargo, la protagonista de esta viral historia dio su último intento con el palo, pero como este no le funcionó, procedió a arreglar su escoba.

Lamentablemente desconocemos cómo terminó todo el asunto de las vecinas peleoneras, pero lo cierto es que miles de usuarios de TikTok se sintieron identificados con la escena.

Vecinas pelean por la basura (TikTok)

Eso, o recordaron haberla visto en algún momento de sus vidas debido a que las peleas por la basura son tan típicas en nuestro país. Aquí algunos comentarios:

“Viven en la tierra y se avientan tierra como si la tierra se fuera a ir” y “La señora de abajo ganaba, pero su arma falló”.