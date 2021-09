Yesica Orozco, una popular cantante en redes sociales, tradujo al inglés la conocida canción ‘La gata bajo la lluvia’ y el resultado se volvió viral.

Y es que, además de su increíble voz al cantar, Yesica Orozco hizo una espectacular traducción para cada palabra y frase de la canción.

“And I will meeeeow for you”, fue sin duda la frase más destacada de su interpretación.

Así se escucha la canción ‘La gata bajo la lluvia’ en inglés

Vía Instagram, Yesica Orozco compartió un fragmento de la canción ‘La gata bajo la lluvia’, pero con una peculiaridad.

Con un inglés bastante avanzado, la joven tradujo la segunda estrofa y el coro de la canción.

Aun las palabras sin traducción precisa, como ‘maullar’, Yesica Orozco encontró la mejor forma de cantarlas.

“Love, oh we were only a coincidence the same time the same boulevard. Don’t worry is fine I don’t blame you for the past”, se escucha al inicio del video.

Traduce al inglés 'La gata bajo la lluvia' (Tomada de video)

Con mucho sentimiento y sujetando una pinza de cabello como micrófono, Yesica Orozco se preparó para cantar la parte más importante de la canción.

“It’ll rain and I no longer will be yours, I’ll be the cat under the rain. And I will meeeeow for you.” Yesica Orozco

“Soy tu fan”; “Qué increíble traducción”; “Saca la versión completa, porfa”; “Lo mejor es el miaaaaauuu”, le escribieron en comentarios.

De ‘La Chona’ hasta ‘Las mañanitas’ traducidas al inglés

Resulta que la ‘La gata bajo la lluvia’ no es la primera canción que la joven traduce del español al inglés.

En su cuenta de TikTok e Instagram, Yesica Orozco suele compartir fragmentos de más canciones populares en México; esto, bajo las sugerencias de sus 5 mil seguidores.

‘La Chona’, ‘Las mañanitas’, ‘La de la mochila azul’ y ‘Rata de dos patas’, han sido sus traducciones más reconocidas en sus redes.