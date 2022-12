Un fan que asistió asistió al concierto de Bad Bunny vestido de tiburón se viralizó en TikTok por su triste final.

Un hombre, quien se quedó sin entrada para el concierto del rapero, se viralizó en redes sociales luego de que se le viera desesperado tratando de conseguir una entrada para el concierto.

El usuario @vainillatech.pe captó a un fanático con traje de tiburón, corriendo afuera del recinto donde iba a estar Bad Bunny.

Sin embargo, lo que resaltó a la vista es que pedía desesperado la ayuda de un revendedor o que alguien le vendiera su entrada para el concierto del rapero.

Video de TikTok (Tomada de video/@ vainillatech.pe)

El tiburón que asistió al concierto de Bad Bunny tuvo un triste final

Los hechos relacionados con el hombre vestido de tiburón sucedieron el pasado 14 de noviembre en Perú, durante el concierto de Bad Bunny en Perú.

Al parecer el fan habría ideado un plan para entrar y ese era llamar toda la atención posible para obtener una entrada para ver al ‘Conejo Malo’.

Con ayuda de unos amigos el tiburón gritó ayuda por todos lados y quería estar en el concierto de Bad Bunny, que ya había agotado entradas.

Sin embargo, los fanáticos quisieron que había pasado con el asistente vestido de tiburón y al parecer el misterio ha llegado a su fin.

Con un segundo video de TikTok se nos reveló que la persona que intentó conseguir un boleto, al parecer habría sido estafado.

Video de TikTok (Tomada de video)

Los usuarios se entristecen del fan de Bad Bunny

El video de TikTok ha provocado sentimientos encontrados en varios fanáticos de Bad Bunny, quienes han expresado su sentir en la parte de comentarios.

“Wey no”, “Noooo :(”, “Aww jajajaja me da tanta lastima, pero risa también no se que me pasa Jajaja”, “siempre te recordaremos como el mejor tiburón”, escribieron en TikTok.

El triste final en TikTok ha obtenido más de 123 mil 200 Me gusta y ya tiene más de 9 mil Me gusta.

Por otro lado, el primer video, donde apareció por primera vez la persona vestida de tiburón, obtuvo más de 2 millones de visualizaciones a través de TikTok y recibió más de 104 mil 800 ‘Me gusta’.